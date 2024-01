Mulher tem suspeita de traumatismo craniano após cair de cachoeira no Vale do Itajaí

Uma mulher de 30 anos precisou ser levada para o hospital por um helicóptero arcanjo após ela se ferir em uma cachoeira. O acidente aconteceu em Pomerode, no Vale do Itajaí, na tarde de sexta-feira, 19.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, a mulher fazia uma caminhada por uma trilha quando o acidente aconteceu. Ela chegou ao hospital com suspeita de traumatismo craniano.

Por causa do ferimento, a mulher estava com redução de força dos membros de um dos lados do corpo e precisou ser mobilizada em uma maca. A trilha onde o acidente ocorreu tem cerca de dois quilômetros de distância.

