Mulher viaja do Ceará até SC para agradecer intercessão de padre Léo após sobrinha se recuperar de acidente

Uma mulher de 33 anos cruzou o Brasil para agradecer a intercessão de padre Léo após sua sobrinha sofrer um grave acidente e retomar a saúde sem sequelas. Moradora do interior do Ceará, Antonia Barbosa de Freitas Araujo percorreu mais de 3,5 mil quilômetros até São João Batista.

Antônia visitou o Memorial Padre Léo, localizado em São João Batista. Ela chegou na Comunidade Bethânia na última terça-feira, 3, e ficará até esta quinta-feira, 5. Durante a visita, conheceu o Memorial Padre Léo, que guarda objetos, lembranças e pertences do fundador, além da capela onde estão depositados os restos mortais. A moradora do município de Acopiara trabalha como agente comunitária de saúde.

“Vim agradecer a intercessão do Padre Léo por conta de um acidente com a minha sobrinha. Eu já conhecia a história dele antes mesmo da partida para a eternidade, e naquele momento pedi sua intercessão. Minha sobrinha ficou muito mal, mas com fé, ela se recuperou completamente, sem sequelas. Eu precisava vir até aqui para agradecer”, contou emocionada.

De acordo com ela, a devoção ao padre Léo nasceu há anos, a partir das pregações e da história de vida do sacerdote. “Uma amiga que gosta muito dele me presenteou com um livro, e depois que li, me apaixonei ainda mais por tudo o que ele representa. Desde então acompanho a trajetória de vida e o legado deixado por ele”, lembra.

Para Antonia, estar na Comunidade Bethânia é a realização de um sonho. “É só gratidão a Deus e ao pdre Léo. Me disseram que eu era doida de sair do outro lado do país sem conhecer nada e nem ninguém, mas hoje vejo que fiz exatamente a escolha certa”, afirmou com convicção.

Ao final da visita, Antonia deixou um recado especial aos devotos para que conheçam a Bethânia. “Acompanhar pelo site e pelas redes sociais é bom, mas estar aqui, pisar onde ele pisou, sentir tudo isso de perto é maravilhoso. Fui muito bem acolhida e estou encantada com esse espaço. É tudo muito grandioso”, concluiu.

