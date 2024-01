Mulheres escondem arma de homem após serem agredidas durante discussão no Limeira

Um homem de 36 anos se entregou à polícia após agredir duas mulheres durante uma confraternização no bairro Limeira, em Brusque, na noite deste sábado, 13. O caso aconteceu por volta de 23h.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, os três estavam em uma residência. As mulheres, de 33 e 39 anos, relataram que, durante uma discussão, elas foram agredidas e esconderam a arma dele, um rifle, juntamente com 120 munições, para evitar que a situação escalasse. Elas mostraram aos policiais onde a arma estava.

Os policiais constataram que o homem não tinha registro de posse do rifle. O homem se dirigiu até o 18º batalhão da PM para se entregar. De acordo com a sua versão, uma das mulheres, que é sua cunhada, tinha furtado a arma.

Diante dos fatos, os três foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: