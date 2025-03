Mulheres que foram vereadoras em Brusque serão homenageadas pela Câmara

Seis mulheres que ocuparam cadeiras na Câmara de Vereadores de Brusque ao longo da história do Legislativo local serão homenageadas com comendas do mérito municipal. A proposta é da vereadora Bete Eccel (PT), a sétima mulher a exercer mandato na Câmara e a única da atual legislatura.

Serão homenageadas Maria de Lourdes Fantini Benvenutti, Gleusa Fischer, Paulina Coelho Härle, Marli Leandro, Ana Helena Boos e Marlina Oliveira. As comendas serão entregues nesta quinta-feira, 6, em alusão à celebração do Dia Internacional da Mulher. O requerimento de Bete foi aprovado por unanimidade no começo de fevereiro.

