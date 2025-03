Mulheres que furtaram loja de calçados em Brusque são condenadas pela Justiça; saiba penas

Duas mulheres que furtaram uma loja de calçados no bairro Santa Terezinha, em Brusque, foram condenadas pela Justiça. As penas variam de um a dois anos e será em regime semiaberto.

Os crimes foram cometidos nos dias 22 de julho e 21 de agosto do ano passado. Na primeira ocasião, ambas entraram na loja com ajuda de outra mulher e furtaram uma caixa de som avaliada em R$ 280. Uma das sentenciadas distraiu o funcionário da loja enquanto as outras duas furtaram o item.

Já no segundo furto, apenas duas praticaram o crime, sendo uma das sentenciadas e outra mulher não identificada. Desta vez, elas furtaram um par de tênis no valor de R$ 350. Novamente, uma das mulheres tentou desviar a atenção de uma funcionária. Todos os crimes foram flagrados pelas câmeras de segurança.

Uma das mulheres foi condenada a pena de um ano e quatro meses de reclusão, e seis dias-multa. Já a outra teve a sentença de dois anos e oito meses, além de 12 dias-multa. A Justiça negou o direito de responder em liberdade.

