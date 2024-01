Mulheres são abordadas por homem em moto na Beira Rio, mas escapam de roubo após pedirem socorro

Duas mulheres que caminhavam pela avenida Bepe Roza, a margem direita da Beira Rio, em Brusque, foram abordados por um homem em uma moto na noite desta segunda-feira, 1º. Ele tentou levar os celulares delas. O caso aconteceu por volta de 21h, na altura do bairro Santa Terezinha.

As duas vítimas têm 39 anos. De acordo com relato, o homem estava em uma moto preta e parou ao lado delas enquanto elas caminhavam. Ele saltou do veículo, tentou agarrar as mãos delas para roubar os celulares e, depois, tentou agredir e derrubar uma delas.

Elas pediram socorro para um veículo que passava pelo local. Quando o carro parou, o agressor deixou o local.

Os policiais registraram o boletim de ocorrência e iniciaram busca pelo suspeito, que, até o momento, não foi localizado.

*Texto corrigido no dia 2/1, às 9h30. As informações foram retificadas após contato de uma das vítimas, que encaminhou o boletim de ocorrência

