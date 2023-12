Mulheres são conduzidas à delegacia após cometerem racismo e brigarem em residencial no Águas Claras

Duas mulheres foram levadas para delegacia na tarde de terça-feira, 26, após uma discussão em um residencial na rua Jacob Schmidt, no bairro Águas Claras, em Brusque. De acordo com o relatório policial, a briga envolveu acusações de que o companheiro de uma das mulheres era traficante, além de danos à residência e injúria racial.

Ao chegar no local, os policiais constataram a discussão entre as mulheres, uma de 55 anos e outra de 40 anos. O fato havia sido provocado por uma acusação de que o suposto companheiro de uma delas seria traficante.

Consta ainda no relatório da PM que para o pagamento de uma dívida de drogas, foi pego um vale alimentação do marido de uma das partes. As envolvidas passaram a se xingar e teriam quebrado objetos na residência. Foram também desferidas palavras de injúria racial.

Os policiais controlaram a situação no local e levaram as mulheres para a delegacia.

