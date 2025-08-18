Mulheres são levadas ao hospital após serem atingidas por carro no bairro Bateas, em Brusque
Vítimas estavam em uma motocicleta
Duas mulheres ficaram feridas após serem atingidas por um carro na rua Edgar Von Buettner, no bairro Bateas, em Brusque, nesta segunda-feira, 18. O acidente ocorreu por volta das 13h50. As vítimas estavam em uma moto.
A colisão envolveu um Renault Sandero vermelho e uma Honda Biz, que foi colocada dentro de uma mecânica.
Conforme o condutor do carro, um homem de 37 anos, ele seguia pela rua em direção à rodovia Ivo Silveira e tentou ultrapassar a Biz, porém um carro no sentido contrário se aproximou e fez com que o condutor retornasse para sua faixa no meio da manobra. Assim, acabou atingindo a motocicleta com a lateral do carro.
As vítimas, de 33 e 26 anos, tiveram apenas escoriações. Elas foram encaminhadas ao Hospital Azambuja por socorristas do Corpo de Bombeiros para uma avaliação médica.
“O carro vinha se aproximando, para não atingir ele, dei a seta e joguei para cima delas. Só que pegou [a moto] bem no canto do carro, bem na porta traseira do carro. Não foi por querer”, disse o condutor do carro.
O motorista do Sandero não ficou ferido, mas estava assustado. O condutor relatou que as vítimas trabalham na mesma empresa que ele. Posteriormente, a Polícia Militar foi ao local.
