Multas ambientais aplicadas contra empresas de Brusque somam R$ 3,7 milhões em três anos

A Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema) aplicou cerca de R$ 3,7 milhões em multas ambientais a empresas de Brusque entre novembro de 2022 e novembro de 2025. Em três anos, foram lavradas 13 multas, chamadas de Auto de Infração Ambiental (AIA). A maioria dos casos envolve poluição.

Os números e o detalhamento foram divulgados pela Prefeitura de Brusque em 3 de novembro. O Executivo enviou um ofício à Câmara, em resposta a um pedido de informação do vereador Rogério dos Santos (Republicanos).

Uma única empresa recebeu sozinha uma multa de R$ 2,9 milhões. Ou seja, o valor milionário de infrações registradas ocorre em razão do alto valor cobrado de uma empresa específica. A multa em questão foi aplicada em setembro deste ano.

A empresa que recebeu a multa milionária fica localizada no bairro Steffen. A punição foi dada em razão do transbordamento de elevatória de efluentes, o que contaminou o solo e a rede de esgoto pluvial, que termina no rio Itajaí-Mirim.

Eficiência da denúncia

No ofício, a Fundema informa que a eficiência das ações de fiscalização depende de notificação de irregularidades diretamente à fundação, no momento da ocorrência. Porém, segundo o ógão, há dificuldades para atuar quando o fato comunicado não é bem embasado, genérico e após a ocorrência.

“Quando [a denúncia] ocorre antes para a imprensa ou para outros meios e não para o órgão ambiental, a fiscalização fica comprometida, pois a identificação do dano e, principalmente, do agente poluidor já não é mais de fácil constatação”, esclareceu a fundação.

A Fundema apresentou, ainda no documento, os principais canais de comunicação para a realização de denúncias ambientais. São eles: qualquer tipo de ouvidoria municipal, WhatsApp (47) 9 8873-1826 e telefone fixo 4042-0700.

Confira, abaixo, detalhes sobre as infrações ambientais cometidas pelas empresas de Brusque que foram multadas pela Fundema desde novembro de 2022.

Multas ambientais aplicadas

Empresa no Steffen

Multa 1: R$ 45 mil por vazamento de efluentes em tubulação (03/04/2023)

Multa 2: R$ 2,9 milhões por transbordamento de elevatória de efluentes, contaminando solo e rede pluvial (08/09/2025)

Empresa no Limeira Alta

Multa 1: R$ 75 mil por descumprimento de condicionantes que resultaram em passivos em ribeirão (01/11/2023)

Multa 2: R$ 124,2 mil por descumprimento de condicionantes da Licença Ambiental de Operação (19/03/2025)

Empresa no Rio Branco

Multa 2: R$ 25 mil por descumprimento de condicionantes relacionadas ao sistema de tratamento de efluentes (16/10/2023)

Multa 2: R$ 43,2 mil por descarte de efluentes em desacordo com normas ambientais (24/01/2025)

Empresa no Santa Luzia

Multa: R$ 65 mil por descarte de efluentes industriais em curso de água (10/03/2025)

Empresa no Bateas

Multa: R$ 30 mil por descarte de pigmento têxtil de cor amarela no ribeirão São Pedro (21/08/2024)

Empresa no Dom Joaquim

Multa: R$ 33,7 mil por descarte de efluentes sem tratamento e por operar com licença vencida (03/07/2024)

Empresa no São João

Multa: R$ 115 mil por vazamento de óleo em ribeirão que passa pelo bairro São João (10/12/2023)

Empresa no Centro I

Multa: R$ 225 mil por vazamento de efluentes no rio Itajaí-Mirim (24/07/2023)

Empresa no Azambuja

Multa: R$ 12,6 mil por funcionamento inadequado de estação de tratamento de efluentes (12/04/2023)

Empresa no Nova Brasília

Multa: R$ 67,5 mil por descarte de efluentes em desacordo com as normas (22/11/2022)

