O Dia de Finados, celebrado neste domingo, 2, foi marcado por um profundo sentimento de lembrança e fé em Brusque, refletido nas homenagens silenciosas e nas flores que coloriram a manhã.

Desde as primeiras horas, os cemitérios da cidade receberam grande movimentação, com famílias inteiras prestando homenagens aos entes queridos.

Entre todos, o cemitério São José, localizado no bairro Dom Joaquim, ilustrou de forma marcante essa expressiva presença de fiéis, especialmente durante a celebração da tradicional missa campal, acompanhada por uma verdadeira multidão.

A chuva em Brusque

Com efeito, o amanhecer cinzento parecia acompanhar o tom de reverência da data. Brusque despertou sob chuva fraca, que logo cessou, embora o céu permanecesse carregado de nuvens.

Nem mesmo as condições instáveis, contudo, foram capazes de afastar a numerosa concentração de pessoas, que se dirigiram ao cemitério São José.

Diante disso, o local ficou completamente tomado, com todos os espaços sendo ocupados — dos corredores às proximidades da Capela Mortuária, onde foi celebrada a tradicional missa campal das 8h30.

Fiéis então se juntam diante da capela mortuária durante a missa de Finados em Brusque, em uma manhã marcada por fé e emoção/Foto: Ciro Groh/O Município

Devoção em Brusque

Nesse contexto, o cenário impressionava não apenas pela quantidade de fiéis, mas também pela atmosfera de devoção.

Em silêncio respeitoso, muitos acompanhavam cada momento da celebração com orações e olhares voltados ao alto, como se buscassem um elo entre o terreno e o eterno.

Ademais, flores coloridas e velas acesas contrastavam com o céu nublado, criando um retrato simbólico da esperança que persiste mesmo diante da perda.

Em gesto de profunda devoção, fiel então se ajoelha diante do túmulo do ente querido durante a missa de Finados, em uma cena de fé e saudade/Foto: Ciro Groh/O Município

Lembranças e gratidão

Assim, a homilia destacou o valor da memória e da gratidão, lembrando que o Dia de Finados não é apenas uma ocasião de luto, mas também um convite à reflexão sobre a vida e o legado deixado por aqueles que partiram.

As palavras do celebrante ecoaram entre os corredores do cemitério, reforçando a importância de manter viva a fé e o amor, mesmo quando a ausência se faz presente.

Ao longo da missa, o som dos cânticos misturava-se ao murmúrio das orações individuais.

Sob guarda-chuvas ainda abertos por precaução, pessoas de todas as idades prestavam suas homenagens, demonstrando que, acima de tudo, a saudade é o vínculo mais duradouro entre quem parte e quem fica.

Mulher mantém o guarda-chuva aberto por precaução durante a missa de Finados, em uma manhã de fé sob o céu nublado/Foto: Ciro Groh/O Município

O Dia de Finados em Brusque

Por fim, o Dia de Finados em Brusque reafirmou-se como um dos momentos mais comoventes do calendário religioso local.

Nesse contexto, trata-se de uma data em que o recolhimento, a fé e a memória se entrelaçam, sustentando o elo invisível entre as gerações.

Padre Valdir Bernardo Prim, pároco da Paróquia Santa Catarina, é então fotografado após a missa de Finados, momento que marcou a manhã de fé em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

As belas fotos

Depois dos anúncios, ao fim desta edição, há uma galeria de fotos que ilustra, de forma clara e objetiva, o ambiente desta celebração.

Por meio dessas imagens, revela-se aquilo que as palavras, por vezes, não conseguem traduzir por completo.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

