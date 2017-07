Multidão recepciona Celso Portiolli para gravação de programa em Brusque

O apresentador do SBT, Celso Portiolli, chegou de helicóptero na Havan por volta das 13h25 da tarde desta segunda-feira, 17. Ele está na cidade para a gravação do novo quadro de seu programa, chamado “Comprar é bom, levar é melhor”, que será transmitido pelo Domingo Legal, no SBT, a partir de 13 de agosto.

O novo quadro “Comprar é bom, levar é melhor” conta com o patrocínio das lojas Havan e tem o objetivo de realizar o sonho de 13 famílias de todo o Brasil com o valor de R$ 50 mil reais (cada) em compras na rede de lojas de departamentos mais completa do Brasil.

Uma multidão recepcionou o apresentador, que foi bastante simpático com os fãs e curiosos. A gravação do quadro durará boa parte da tarde, e o jornal O Município acompanhará a gravação.