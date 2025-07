A noite de sábado, 12, ficará marcada na memória da comunidade de Brusque. Em frente ao Santuário Nossa Senhora de Azambuja, o cenário foi transformado por bandeirinhas coloridas, aromas irresistíveis e uma animação contagiante.

*Confira a bela galeria de fotos exposta no fim da edição

Com esse clima acolhedor, uma verdadeira multidão tomou conta da praça para celebrar a tradicional festa junina, promovida pelo Seminário Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes.

Desde as primeiras horas da tarde, a movimentação do público então cresceu progressivamente.

Mas foi ao cair da noite que a presença maciça surpreendeu: famílias inteiras, jovens, crianças e idosos — muitos vestidos com trajes típicos — lotaram cada canto do espaço montado especialmente para o evento.

Entre sorrisos e danças, o clima era de puro encantamento.

Noite marcante em Brusque

A estrutura, pois, cuidadosamente preparada ao longo da semana, revelou-se insuficiente diante do volume de visitantes.

As filas nas barracas gastronômicas rapidamente se formaram, e, tamanha foi a demanda, que itens como cachorro-quente e pastel chegaram a acabar em determinado momento da noite.

O famoso cachorro-quente de Azambuja, inclusive, foi um dos primeiros a se esgotar, tamanho o sucesso.

Nem o frio espantou o público, que se aqueceu ao som das músicas típicas e, claro, com copos fumegantes de quentão, que se tornaram presença constante nas mãos dos festeiros.

A decoração, com bandeirinhas tremulando sob o céu parcialmente nublado, deu o toque final à atmosfera mágica da celebração.

Atrações culturais

Entre as atrações culturais, o tradicional Boi de Mamão emocionou o público, enquanto as apresentações dos seminaristas após as missas arrancaram aplausos e fortaleceram o elo entre o seminário e a comunidade.

Os olhares atentos e os celulares erguidos não deixavam dúvidas: cada momento da festa merecia ser registrado.

As brincadeiras juninas também atraíram todas as idades — da roda da fortuna ao porquinho-da-índia —, enquanto o espaço kids garantiu a diversão dos pequenos.

Por todos os lados, via-se o brilho nos olhos de quem participava, seja revivendo memórias de infância ou construindo novas lembranças em família.

Apoio solidário em Brusque

Mais do que uma celebração junina, o evento reafirmou seu propósito maior: apoiar a formação dos futuros padres da Arquidiocese de Florianópolis.

Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção do seminário e ao custeio das atividades formativas dos seminaristas.

O reitor do seminário, padre Rodrigo Laufer, já havia antecipado que a festa seria um momento de partilha e encontro, e a profecia se concretizou de forma grandiosa.

Assim, a comunidade respondeu com entusiasmo e carinho, fazendo da noite de sábado um marco afetivo no calendário de eventos da cidade.

Confira as fotos

Para reviver cada detalhe dessa noite especial, vale conferir — após os anúncios ao fim desta edição — a galeria de fotos simplesmente maravilhosa.

As imagens de alta qualidade retratam com fidelidade o clima de alegria, os bastidores da organização e a beleza de uma festa que, mais do que reunir pessoas, aqueceu corações.

Galeria após anúncios

Brusque na festa

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

