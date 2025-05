Não sei se vocês já notaram, mas hoje em dia estamos vivendo um mundo totalmente fake! Além do sem número de fake news que a gente recebe e ouve todos os dias, tudo que está ao nosso redor é cada vez mais fake.

Você olha para a pessoa e vê que o cabelo dela não é natural, os dentes não são naturais, o nariz também não, o titi idem, o bumbum também e em alguns casos até o negócio não é mais o dela quando nasceu. Temos também agora essa coisa do bebê reborn, ou seja, bebês fakes para preencher sabe-se lá Deus o que na vida das pessoas.

A pessoa que você vê no Instagram geralmente não é a mesma pessoa na vida real, é um personagem que só publica a parte legal da vida. Tivemos recentemente na mídia um padre que não é padre, mas que se chama de padre, que foi candidato a presidente e agora temos um padre popstar que só anda com famosos com a vida escancarada pro povo porque foi comprar um doce de leite em Joinville, viu que o preço estava errado e foi dar uma de Celso Russomano da diabete.

Os carros hoje são fake, elétricos, parece que você está dirigindo um ar-condicionado split. O futebol, pasmem, resolveram também inventar um futebol fake, que é essa tal de Kings League, com Neymar Jr e seus cupinchas, outra baboseira sem pé nem cabeça. Antes para emagrecer você pegava a caneta para anotar quantos quilos você tinha emagrecido ou para fazer a sua dieta do dia, hoje você pega uma caneta de Ozempic, faz um “pics” em você mesmo e seus problemas “se acabaram”!

Cigarro também, fizeram que fizeram e hoje pessoal fuma o tal do pen drive, vape, sei lá eu o nome desse negócio que o chinês faz e ninguém nem sabe o que tem dentro. Até a comida hoje querem fazer fake… churrasco vegano é um exemplo ou aquele tradicional “substitua o bacon por fatias finas de melancia sem semente grelhadas com sal rosa do Himalaia”! Enfim, estamos vivendo no mundo fake, de pessoas fake, atitudes fake e fake news! A hora que a turma acordar desse transe será tarde demais! Ainda bem que uma coisa nisso tudo é certa, os bebês reborn não vão crescer para dominar o mundo depois da geração Enzo. Isso já é um alento!

Zé da Faixa de Pedestre

O Zé da Faixa de Pedestre. Você conhece esse cara? O Zé é aquele sujeito que está dirigindo o seu carro e que não pode ver uma faixa de pedestre que já quer parar de qualquer jeito. Ele, que tem olhos de lince, vê 200 metros à sua frente uma pessoa que ele acha que vai acessar a faixa e já vem dando sinal de alerta, braço de fora, etc, para parar na faixa e permitir que o pedestre atravesse tranquilamente de um lado para o outro da via. Isso é legal, está de parabéns! O problema é quando esse indivíduo faz isso na sua frente em TODAS as faixas de pedestre que ele vê pela frente. Aí não dá né!

Força de grátis pra turma

A Eletrobras teve um prejuízo de 354 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. As ações da empresa despencaram depois do anúncio desses números preocupantes. Como pode uma empresa dessas dar prejuízo? Ô Lauritx, é porque eles baixaram muito o valor da conta de luz para a população, certamente! Ah, deve ser… que vergonheira!

Quem é que é?

O presidente da Câmara dos Deputados é da Paraíba. O presidente do Senado Federal é do Amapá. O presidente da CBF, que é a maior tartaruga que subiu no poste da história do mundo, vai ser de Roraima. Onde a gente estava que esses estados e essas pessoas passaram a ser tão representativas assim no Brasil? Na verdade Roraima e Amapá eram territórios, nem eram estados, até a Constituição de 1988. E isso não é xenofobia, é uma constatação baseada em informações sócioeconômicas. A dúvida é a seguinte: quem será que “manda” mesmo agora nessas que são três das maiores instituições do país?

Quem? Uma dica: o coisa sabe…

Ômega 3?

Volta e meia você escuta alguém afirmando categoricamente que “você tem que comer alimentos que possuem ômega 3”. Olha amigão, só o que eu comi de macarrão com sardinha em lata na juventude já deu mais ômega 3 que uma baleia jubarte de 10 anos de idade comeu. Pára né, ô!

Será “se” é o mesmo?

Uma pergunta: o cara da prefeitura, responsável por mandar os milhares de e-mails para as empresas de Brusque, dizendo que elas estavam devendo pro município é o mesmo cara que organizou a troca das bombas da adutora do SAMAE? Só pra saber né, vai que é o mesmo…

Essa fala duas línguas: português e m…

Mariliz Pereira Jorge, um dos trocentos pangarés que hoje escrevem na decadente Folha de São Paulo, escreveu um artigo dia desses metendo a lenha no empreendimento Senna Tower, aquele prédio de 500 metros de altura que será construído em Balneário Camboriú. Entre outras sandices, chamou a obra de cafona e disse também que dinheiro não compra bom gosto. Não vamos entrar no mérito se é de bom gosto ou não, mas vamos entrar no mérito de que como pode uma pessoa que nunca deu um emprego na vida para ninguém, nunca abriu um CNPJ (a não ser para receber o dinheiro que recebe para escrever essas aberrações) vai criticar de maneira tão tosca um empreendimento que vai gerar bilhões de reais para a cidade, o estado e para o Brasil, inclusive gerando impostos federais que vão sustentar gente como ela, que vive às custas de babar o ovo do governo do coisa. São aqueles que nada fazem criticando quem faz alguma coisa. Essa é a turma do poste mijando no cachorro!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Denísio Nascimento (Deni), Marquinho Staak, Angelo Elias Silva, Renato Mesquita, Alexandre Habitzreuter, César Moresco, Glênio e Glásio Pedrini, Alan Fischer, Gláucio Day, Maria Eduarda Marchi, Seu Paulo Venera e Mailson Venera, Joe Klann, David Custodio, Thales Lewandowski, Rodrigo Costa (Costinha), Rosimar Comandolli, Seu Wilson Cervi, Leo Fachini, Marcelo Oliveira, Edson Grassmann, Alan Rodrigo da Silva, Renival Fonseca, Roberto Hodecker, Daniel Saragoça, Douglas Djone Fischer, Fernando Zanon (Bicudo), Bruna Rescarolli, Rogério Ristow, pro vascaíno André Buda Petermann, pro torcedor fanático do nosso querido Bruscão André Roberto Fachini, minha prima Maria Elisa Pavan e em especial pro meu amigo Ed Carlo Pedrini (Pada). Fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“Gente ruim é capaz de tudo, inclusive fingir que é gente boa.” – Paul Rabbit