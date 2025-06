Mundo Senai: evento que apresenta laboratórios e cursos acontece nesta quinta e sexta-feira em Brusque

O Mundo Senai 2025, evento gratuito que apresenta ao público os laboratórios, tecnologias e cursos do Senai-SC, será realizado nos dias 5 e 6 de junho em todo o estado. Em Brusque, o cronograma conta com demonstrações de práticas realizadas no dia a dia da instituição, como o uso de equipamentos de solda, torno CNC e teares da tecelagem e da malharia.

A iniciativa abre as portas da instituição para que a comunidade converse com professores, participe de experiências, conheça as salas de aula e se informe sobre oportunidades de qualificação profissional voltadas à indústria.

Segundo Fabiane Fantoni Winter, coordenadora de Educação Profissional do Senai de Brusque, as equipes estão programando uma exibição das atividades aprendidas nas modalidades de Aprendizagem Industrial e dos Cursos Técnicos.

“Os visitantes poderão vivenciar algumas ações das áreas Têxtil, Moda e Vestuário, Metalmecânica, Elétrica, Automação Industrial e Gestão”, comenta ela.

Além do maquinário e dos equipamentos utilizados nas aulas, os participantes também poderão conferir os softwares em funcionamento: Penélope, Orbi e Autocad com projeções em 3D – programas modernos que fazem parte do processo de aprendizagem na instituição.

Confira a programação completa:

• 05/06 – às 20h – Workshop de eletrônica: conhecendo os princípios das placas eletrônicas

• 05 e 06/06 – Por dentro do Senai: tour guiado pelos laboratórios

• 05 e 06/06 – Vivências e experiências práticas com os visitantes: mão na massa com o Senai

A participação requer inscrição prévia, e a programação varia conforme a cidade. Os endereços das unidades estão disponíveis no link.

O Mundo Senai 2025 é uma das atrações da Semana da Indústria, promovida de 2 a 6 de junho pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). Em 2024, o evento reuniu mais de 71,5 mil visitantes em todo o estado.

Panorama

Referência em educação profissional desde 1954, o Senai-SC oferece cursos técnicos, profissionalizantes e de aprendizagem industrial. No ano passado, registrou 258,6 mil matrículas, número superior à população de 289 dos 295 municípios catarinenses.

Em abril, a instituição foi reconhecida como o melhor Senai do Brasil pelo Departamento Nacional. A classificação levou em conta o desempenho em sete indicadores, como empregabilidade dos alunos, qualidade da educação e crescimento dos Institutos de Inovação e Tecnologia.

