Munhoz e Mariano cantam, em primeira mão, nova música de trabalho, em Brusque

O 33º Rodeio Crioulo do CTG Laço do Bom Vaqueiro começou em grande estilo neste ano. A noite de quinta-feira, 3, a dupla sertaneja Munhoz e Mariano fizeram um show bastante alto astral que levantou o público.

O show se tornou ainda mais especial, pois foi em Brusque que a dupla cantou, em primeira mão, a música nova de trabalho “Tomador de Whisky”, que foi lançada durante o dia, em videoclipe, no Youtube [assista abaixo].

A dupla que já conhecia a cidade, afirma que mantêm um carinho grande pela região, inclusive, sempre que podem, está presente, não somente a trabalho, mas também nas folgas.

Mariano ressalta que realizar um show em um evento de bastante credibilidade, como o Rodeio Crioulo, e tradicionalista, é motivo de felicidade. “Temos um estilo mais sertanejo, um pouco diferente do rodeio, mas nosso show é bem animado para agitar a galera”, afirma.

Munhoz chegou a Brusque na terça-feira, 3, onde pode curtir um pouco mais a cidade. Ele também participou de uma partida de futebol na casa de Luciano Hang, com alguns convidados.

“O Mariano é mais difícil jogar com a gente, mas eu sempre jogo, para suar mesmo, pelo esporte. Não sou jogador de futebol, mas é mais para brincar mesmo”, conta. O músico acrescenta que foi muito bem recebido na residência de Hang, o que o deixou bastante feliz.

Mariano chegou na cidade na quinta-feira, 3, e durante a tarde foi até a academia Prime Fit praticar suas atividades físicas de rotina. “Por onde passamos o povo é sempre muito carinhoso. O pessoal é muito receptivo”, frisa.

Antes do show nacional, o público ainda se divertiu ao som da dupla Filipe e Cristiano no palco oficial do rodeio.

Programação e ingresso

Sexta-feira

23h30 – Show com Julian e Juliano & Só Vanerão

Sábado

23h30 – Show com Ivonir Machado

Domingo

16h – Portal Gaúcho

– Ingressos: www.oneticket.com.br

R$ 20 Passaporte 3 dias

R$ 10 Ingresso Sexta-feira

R$ 10 Ingresso Sábado

R$ 10 Ingresso Domingo

R$ 55 Passaporte 3 dias + Bailes Julian e Juliano & Só Vanerão e Ivonir Machado

R$ 25 Baile Julian e Juliano (Sexta-feira)

R$ 25 Baile Ivonir Machado (Sábado)

A portaria será cobrada:

✔ Sexta-feira e sábado até as 23 horas

✔ Domingo até as 14 horas

As provas campeiras acontecem sexta-feira, sábado e domingo. Programação completa no Facebook CTG Laço do Bom Vaqueiro.

Mais informações no 98816-8193.