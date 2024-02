A disputa do Municipal de Basquete Amador começa em 11 de março, às 19h30, na Arena Brusque. O primeiro jogo da rodada será entre New York e Chicago. Ao todo, são sete equipes participantes, divididas em chave única e com nomes de cidades estadunidenses tradicionais no esporte.

A rodada segue no dia 12 de março, com mais duas partidas: às 19h30, Sacramento x Boston; às 20h30, Los Angeles x Orlando. São sete rodadas na primeira fase, depois com semifinais e a grande final, que prevista para o dia 7 de maio.

Todos os jogos serão disputados na Arena Brusque. O regulamento também obriga que os atletas inscritos joguem o total de um quarto de jogo, para fazer com que todos os atletas participem da competição.

A montagem das equipes foi feita por sorteio, para garantir mais integração entre a comunidade do basquete no município.

“É com muita alegria que a gente anuncia a volta do Campeonato Amador de Basquete. Os jogos irão ocorrer sempre na terça e quinta, e especialmente os jogos de quinta-feira, serão transmitidos no YouTube. Todas as partidas são gratuitas e abertas para a comunidade”, comenta o diretor de esportes comunitários da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luiz Paulo de Souza Silva.

