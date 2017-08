Municipal de Futsal de Guabiruba chega em fase semifinal

O sábado, 26, promete grandes jogos e muita bola na rede nas semifinais do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba, tanto no naipe feminino quanto no masculino. Em quatro jogos de tirar o fôlego serão definidos os grandes finalistas do Troféu Unifique.

As mulheres são as primeiras a entrar em quadra em busca da vaga na decisão. Às 17h, o Nertex encara o Tor Soccer, enquanto que D&S Futsal e Boos fazem o duelo de fundo às 18h. Uma hora mais tarde será a vez de conhecer o primeiro finalista masculino com o confronto entre Tor Soccer e Martins. No outro jogo, duelam Atlético Guabirubense e Santo Antônio em busca da segunda vaga.