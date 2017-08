Municipal de Futsal de Guabiruba chega nas quartas de final

Neste sábado, 19, iniciam as disputas das quartas de final no Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique. Os oito times classificados na primeira fase darão tudo de si em quadra para seguir no sonho de conquistar o título. A classificação será decidida em apenas uma partida. O destaque fica por conta do duelo entre Tor Soccer, atual campeão, e Leons Negros, time formado nesta temporada para a disputa da taça.

Dois times tradicionais no cenário do futsal guabirubense também medem forças: Misto e Atlético Guabirubense, que fazem o segundo confronto do sábado. Martins, atual vice-campeão do municipal, tenta fazer mais uma final, mas para isso precisa passar pelo surpreendente Dragões da Lorena. Os duelos são completados com o encontro entre Nipon e Santo Antônio. As semifinais do naipe feminino serão disputadas apenas no fim de semana posterior.