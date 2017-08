Municipal de Futsal de Guabiruba define confrontos do mata-mata

A última rodada definiu a ordem dos confrontos no Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique, tanto para as quartas de final no naipe masculino, quanto para as semifinais do feminino. Embora tenha aplicado sonoros 11 a 3 no Guapex, o Dragões da Lorena sofreu mais gols que o Santo Antônio e, como esse critério prevalece aos gols marcados, o time terminou como vice do grupo 4. Dragões enfrenta Martins e Santo Antônio encara Nipon.

Os demais confrontos já estavam definidos. Na próxima fase, Tor Soccer encara Leons Negros enquanto Misto enfrenta Atlético Guabirubense. No feminino, a única partida teve bastante emoção, mas foi melhor para o Nertex. Mostrando talento tanto para atacar quanto para defender, o elenco venceu o Boos Futsal por 6 a 0, terminando na segunda posição. Agora, nas semis, Boos joga contra D&S e Nertex enfrenta Tor Soccer. O feminino terá uma folga no próximo fim de semana antes das semifinais.