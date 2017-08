Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba já tem seus finalistas

Enfim foram conhecidas as equipes que decidem as finais do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique, tanto no naipe masculino quanto no feminino. Após quatro disputas intensas no Ginásio Municipal no último sábado, 26, as semifinais definiram que Tor Soccer e Atlético Guabirubense decidem a taça no masculino, enquanto Tor Soccer e D&S lutam na final pelo troféu feminino.

As duas equipes que chegaram às finais no naipe dos homens mostraram que têm os elencos mais competitivos de todo o campeonato. Tor Soccer foi o grande campeão de 2016, enquanto Atlético Guabirubense levou a melhor em 2015.

Já no feminino, Tor Soccer provou que tem que tem qualidade também no feminino, já que as atletas que representam o time irão disputar a final. Além disso, despacharam a equipe atual campeã, Nertex, nas semifinais. Já as atletas da D&S Futsal prometem fazer jogo duro em busca da taça.

As grandes finais do Municipal de Futsal de Guabiruba serão realizadas no próximo sábado, 2, novamente com expectativa de casa cheia no ginásio municipal João Scheffer para prestigiar os campeões.

Os duelos

A partida que abriu as semifinais foi entre Tor Soccer e Nertex, no naipe feminino. As atletas do Tor logo marcaram três gols, dificultando a vida das atuais campeãs. Mas a reação surgiu ainda no primeiro tempo, com gol e sobrevida da Nertex. Aí o time que estava atrás no placar buscou o resultado e levou tudo para os pênaltis. Melhor para o Tor que, com a ajuda da goleira Lizete, que pegou a última cobrança, avançou às finais.

Já no segundo confronto semifinal do naipe feminino, a D&S Futsal mostrou superioridade do início ao fim. Boos Futsal sofreu com a ausência da principal jogadora, a goleira Luana, lesionada. Aproveitando deste fator e também da qualidade de suas atletas, D&S venceu por 6 a 4.

Tor Soccer e Martins, confronto que iniciou as semifinais masculinas, tinha tudo para ser um jogo disputado. Contudo, fazendo valer o status de favorito e atual campeão, o Tor se impôs do início ao fim e não teve dificuldades para derrotar o Martins, atual vice-campeão, pelo placar de 5 a 2.

O Santo Antônio até começou imprimindo bom ritmo e assustando o Atlético Guabirubense, já que abriu o placar do confronto. Mas não passou disso: logo os adversários acordaram para o confronto e comprovaram o talento em quadra aplicando 4 a 1 no Santo Antônio.