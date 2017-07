Municipal de Futsal de Guabiruba tem rodada decisiva no fim de semana

O fim de semana marca a quarta rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba, e metade do caminho já será dado na primeira fase da competição. No naipe masculino, destaque para o Tor Soccer que tenta manter invencibilidade contra o Galáticos Clube, time que teve uma partida e uma derrota. Outro jogão da rodada está reservado para Leons Negros, vice-líder do grupo 3, e Santo Antônio, o líder, que medem forças em quadra na rodada de amanhã.

O Aymoré tenta a recuperação contra o Carvoeiro, equipe que também tem um jogo e uma derrota na competição. As equipes estão no grupo 3, abaixo da dupla Atlético Guabirubense e Leons Negros. A única partida do naipe feminino conta, enfim, com a estreia da Boos Futsal. O time joga contra o líder Tor Soccer tentando acumular seus primeiros pontos na competição.