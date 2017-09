Equipes disputam as finais do Campeonato de Futsal de Guabiruba neste sábado, 2

O sábado, 2, promete ser de muita emoção em Guabiruba. A partir das 18h ocorrem as finais do masculino e do feminino do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique. Os homens de Tor Soccer e Atlético Guabirubense medem forças, enquanto as mulheres do Tor Soccer e do D&S se enfrentam.

No masculino, a promessa é de um confronto de duas grandes equipes. O Atlético Guabirubense já foi campeão em 2013, 2014 e 2015 e no ano passado caiu só nas semifinais. O Tor Soccer, por sua vez, é o atual campeão e quer manter o título.

Jelson Debatin, goleiro e capitão do Atlético, diz que a expectativa para a final é grande. “A expectativa é de confiança, mas com respeito pelo Tor”.

O aproveitamento do Atlético na primeira fase foi de 100%, contudo, Debatin avalia que o time só se encontrou em quadra nas fases finais. Para ele, a equipe cresceu no mata-mata e chega bem para a finalíssima.

Apesar da avaliação, o capitão atleticano é cauteloso. “O momento é deles, não é nosso”, pondera. O Atlético fez uma campanha de superação neste ano porque quatro atletas com qualidade para serem titulares foram desfalques. Depois de alguns jogos, o entrosamento veio e o time se acertou.

Gustavo Tormena, o Guto, pivô do Tor Soccer, destaca o equilíbrio. “A expectativa é de um grande jogo, pois são duas equipes experientes e bastante equilibradas. O Tor Soccer vai em busca do bicampeonato, claro, sempre respeitando o adversário. Espero contar com nossa torcida em busca deste título”.

Assim como o Atlético, o Tor terá um desfalque. Arian não vai entrar em quadra. Apesar disso, Guto espera superar as dificuldades para levantar o bicampeonato do Municipal de Futsal.

Para Guto, o ponto mais forte do Tor Soccer é a união. “Nosso ponto forte é a união da equipe e a vontade de vencer”.

Ele destaca que o Atlético tem sido o grande adversário do Tor Soccer. Guto diz que os rivais da final são competentes e bem entrosados. Será uma tarefa difícil superá-los.

Mulheres farão grande duelo

O D&S Futsal vai ter que dar o melhor de si para conseguir ser campeão. O time terá como desfalque a goleira Diana. Bruna, jogadora de linha, vai para o gol e terá de defender a meta.

Samara Bortoletti, a Sammy, pivô da equipe, também lesionou o joelho na última partida. Ela conta que a expectativa das meninas é grande para a final. A pivô diz que a equipe é bastante unida e isso foi fundamental para a campanha.

“Nossa equipe tem bastante gente nova e vem crescendo a cada jogo. Este ano, temos um treinador à frente da equipe avaliando a melhor maneira de jogarmos”.

Em contrapartida, o Tor Soccer tenta deixar para trás a sina de ser vice. A equipe ficou em segundo lugar por três vezes. “Buscamos e queremos muito ganhar esse campeonato, já tivemos três vices em campeonatos anteriores, mas neste ano esperamos sair finalmente com o título”, afirma Carolaine Tormena, central e capitão do time. O Tor terá o desfalque da atleta Daniela, que está em viagem.

Carolaine e Sammy concordem em um ponto: o equilíbrio. “Não acho que tenha nenhum favorito, os dois times são muito bons, D&S fez uma grande campanha na fase de grupos e mostrou sua competência. Mas nós também temos um time bom, acredito que será um jogo muito disputado”, diz a capitã do Tor Soccer.

Sábado – 02/09

Masculino

19h Tor Soccer x Atlético Guabirubense

Feminino

18h Tor Soccer x D&S Futsal Feminino