Municipal de Futsal de Guabiruba terá confrontos diretos pela classificação

A rodada mais importante até o momento no Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba será realizada amanhã. Equipes se preparam para duelos diretos, válidos pela quinta rodada no masculino e quarta no feminino.

No naipe dos homens, o líder do grupo 3, Atlético Guabirubense, pode inclusive antecipar classificação, mas tem pela frente o vice-líder Leons Negros, também com seis pontos em duas partidas. Já Misto e Caresias entram em quadra tentando a vice-liderança do grupo 1.

Pelo 3, Martins e Amigos da Pelada também duelam pelo topo. No feminino, haverá rodada dupla pela primeira vez. Nertex, lanterna, e Tor Soccer, líder, apostam suas fichas na quadra. Já D&S Futsal Feminino e Boos Futsal, respectivamente 2º e 3º lugar, pleiteiam a primeira posição jogando entre si.