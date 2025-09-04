Museu Casa de Brusque abre neste Sábado Fácil com exposições interativas e entrada gratuita

No próximo Sábado Fácil, dia 6, o Museu Casa de Brusque estará de portas abertas ao público das 9h às 12h, com entrada gratuita.

A principal atração será a nova Exposição de Longa Duração, inaugurada em 4 de agosto, que traz uma proposta moderna, interativa e envolvente. A mostra apresenta os principais marcos históricos de Brusque, utilizando recursos audiovisuais e tecnológicos que prometem encantar visitantes de todas as idades.

Além disso, o museu abriga temporariamente uma exposição que celebra os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina. A mostra especial reúne objetos, imagens e relatos que transportam o público ao cotidiano e aos desafios enfrentados pelos imigrantes italianos que contribuíram para moldar a cultura e a economia de Brusque e do estado.

“Esta é uma oportunidade incrível para que as famílias conheçam ou revisitem a história da nossa cidade de uma forma inovadora e acessível. O museu está renovado e pronto para receber a comunidade”, destaca o presidente da Sociedade Amigos de Brusque, mantenedora do Museu Casa de Brusque, Marcus Schlösser.

