Museu Casa de Brusque estará aberto neste Sábado Fácil; confira programação

O Museu Casa de Brusque estará aberto ao público neste sábado, 11, das 9h às 12h, com entrada gratuita. Os visitantes poderão conhecer a exposição “150 anos da grande imigração italiana para Santa Catarina”, na Casa Enxaimel, além da nova mostra de longa duração do museu.

O espaço reúne acervos históricos e recursos audiovisuais que retratam a formação e o desenvolvimento de Brusque e da região.

A atividade integra a programação do Sábado Fácil, iniciativa da CDL Brusque que promove ações culturais e educativas em diferentes pontos da cidade.

