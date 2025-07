Museu Casa de Brusque inaugura nova exposição com elementos interativos

Neste dia 4 de agosto, aniversário de Brusque, o Museu Casa de Brusque viverá um dos momentos mais importantes de sua trajetória: a inauguração da nova exposição de longa duração. Com um projeto que alia inovação, interatividade e recursos tecnológicos de ponta, o espaço busca se posicionar como um dos museus mais modernos de Santa Catarina.

A cerimônia de inauguração integra a programação oficial do aniversário de Brusque e está marcada para às 17h. O evento é gratuito e aberto ao público. “Será uma oportunidade ímpar de valorizar nossa memória coletiva e fortalecer os laços que nos unem como cidadãos. Neste dia, apresentaremos à comunidade um novo conceito de museu, com muita tecnologia e interação entre o público e o acervo de peças, documentos, mapas e fotografias”, destaca o presidente da Sociedade Amigos de Brusque, mantenedora do museu, Marcus Schlösser.

“Com essa nova exposição, o Museu Casa de Brusque reafirma seu compromisso com a preservação do patrimônio cultural e histórico de Brusque e região, ao mesmo tempo em que aposta em experiências imersivas, painéis digitais, acessibilidade e recursos audiovisuais para tornar a história mais envolvente e atrativa para todas as idades. O objetivo é conectar passado e presente de forma dinâmica, promovendo o conhecimento histórico de maneira moderna e sensorial”, enfatiza a coordenadora do museu, historiadora Luciana Pasa Tomasi.

Quais são as inovações

De acordo com o presidente da entidade, Marcus Schlösser, a diretoria e a equipe decidiram romper com antigos paradigmas. “Inovar em museus exige sensibilidade e, principalmente, ousadia. E foi essa ousadia que guiou cada uma das decisões de curto, médio e longo prazo que resultaram neste espaço moderno, acolhedor e preparado para receber visitantes de todas as idades e perfis”, afirma.

A coordenadora Luciana Pasa Tomasi afirma que as mudanças começam pela área externa, que foi remodelada. O ajardinamento, a pintura, a preparação do entorno do museu foram planejados para valorizar a experiência do visitante desde a chegada. Um destaque é o mural criado por Lucas Nowalls, do projeto “Sem Muros”, uma obra que une uma Brusque antiga e uma Brusque futurista, com o criador do museu, Ayres Gevaerd, olhando para o futuro através dos olhos de uma criança.

“Outro passo importante foi o desenvolvimento da nova identidade visual, elaborada pela P1 Designer, por meio do talento de Paulo Morelli, um amante da história local e parceiro de longa data do Museu Casa de Brusque. Seu trabalho conseguiu traduzir em design toda a inovação que desejamos transmitir”, afirma Luciana.

Schlösser ressalta que, internamente, foi feito um grande investimento em um novo mobiliário, planejado para valorizar o acervo e destacar seus aspectos mais relevantes. “E aqui temos um dos nossos maiores diferenciais: a iluminação por fibra óptica, uma tecnologia que protege, preserva e, ao mesmo tempo, realça detalhes essenciais das peças, como a nossa carroça funerária e o tear, ícones do nosso museu. O uso dessa tecnologia nos torna um dos museus mais modernos de Santa Catarina”, enfatiza.

Outro diferencial são as quatro telas interativas touch screen instaladas para acesso dos visitantes. Por meio delas, será possível acessar simultaneamente uma linha do tempo do município de Brusque, desde sua fundação até os dias atuais, além de informações sobre presidentes da Sociedade Amigos de Brusque, prefeitos, presidentes da Câmara de Vereadores e outras figuras marcantes da história.

Núcleos temáticos do museu

A nova exposição foi organizada em seis núcleos temáticos, que conduzem o visitante, de forma envolvente, a uma viagem no tempo por meio de textos, fotos e peças expostas:

Os que aqui viviam e os que aqui chegaram

Da Stadtplatz a Brusque

Religiosidade

Esporte

Cotidiano social

Sistemas econômicos

A partir desses eixos, foram selecionadas peças do acervo do museu, que conta com mais de 2 mil unidades, para melhor representar a história e a diversidade da comunidade brusquense. “Quero agradecer a todos os historiadores e pesquisadores que contribuíram para que estes textos e fotos fossem o mais ricos possível em informações. E um ponto que muito nos honra destacar é que esta é uma exposição pensada também para acolher pessoas com deficiência auditiva, visual, mobilidade reduzida e também visitantes de outras nacionalidades. Os textos estão traduzidos em alemão e italiano”, ressalta Luciana.

Marcus Schlösser esclarece que todas essas inovações só foram possíveis graças ao Ministério da Cultura (MinC) do governo Federal, à Fundação Catarinense de Cultura, ao Fórum da Comarca de Brusque, que tem apoiado diversos projetos há muitos anos, à Fundação Cultural de Brusque e à Prefeitura de Brusque, por meio do termo de fomento para manutenção do espaço, vigente desde 2009.

“Graças a essas instituições, às quais apresentamos e tivemos aprovados diversos projetos, captamos mais de 2,6 milhões de reais que foram investidos na estruturação do museu nos últimos cinco anos. E nisso, as empresas de Brusque e região têm uma participação excepcional, pois foi por meio delas que conseguimos captar esses valores. Nosso empresariado abraçou a causa do Museu e da nossa história, e investiu generosamente”, finaliza Schlösser.

