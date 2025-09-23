Museu Casa de Brusque tem projeto aprovado por ministério e pode receber recursos de empresas via renúncia fiscal
Parte dos impostos das empresas tributadas no lucro real pode ser revertido para apoio cultural
O Plano Bianual 2026-27 do Museu Casa de Brusque foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Agora, a partir deste mês, o museu pode receber até pouco mais de R$ 2 milhões via renúncia fiscal de empresas tributadas no lucro real.
O projeto do museu foi contemplado por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura.
De acordo com Marcus Schlösser, presidente da Sociedade Amigos de Brusque (SAB), entidade mantenedora do museu, empresas que investem em cultura contribuem com a formação cidadã, fortalecem sua marca institucional e promovem o acesso ao conhecimento e à memória coletiva.
“O projeto aprovado visa custear uma série de ações museológicas, técnicas e culturais durante dois anos”, diz.
Entre as ações citadas por Marcus estão o tratamento técnico do acervo, exposições temporárias e eventos culturais, além de ações educativas.
A proposta também prevê a contratação de consultoria especializada em museologia para a atualização do Plano Museológico, garantindo que todas as ações estejam alinhadas às normas técnicas e às melhores práticas da área.
Empresas tributadas no lucro real podem destinar até 4% do imposto de renda devido ao projeto, sem custos adicionais.
“O apoio das empresas é fundamental para que o museu avance em seu processo de modernização e ampliação do acesso ao acervo, além de estimular a valorização da história local entre moradores e visitantes”, destaca Marcus Schlösser.
Empresas interessadas em apoiar o projeto podem entrar em contato com a equipe do Museu Casa de Brusque para receber orientações sobre o procedimento de destinação via renúncia fiscal, conforme os critérios da Receita Federal e da Lei de Incentivo à Cultura.
O contato para mais informações é pelo telefone (47) 3351-2132, WhatsApp: (47) 9 9108-3447, ou ainda pelo email museucasadebrusque@gmail.com, e site oficial www.casadebrusque.org.br
