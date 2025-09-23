Museu Casa de Brusque tem projeto aprovado por ministério e pode receber recursos de empresas via renúncia fiscal

O Plano Bianual 2026-27 do Museu Casa de Brusque foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Agora, a partir deste mês, o museu pode receber até pouco mais de R$ 2 milhões via renúncia fiscal de empresas tributadas no lucro real.

O projeto do museu foi contemplado por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura.

Investimento com retorno cultural

De acordo com Marcus Schlösser, presidente da Sociedade Amigos de Brusque (SAB), entidade mantenedora do museu, empresas que investem em cultura contribuem com a formação cidadã, fortalecem sua marca institucional e promovem o acesso ao conhecimento e à memória coletiva.

“O projeto aprovado visa custear uma série de ações museológicas, técnicas e culturais durante dois anos”, diz.

Entre as ações citadas por Marcus estão o tratamento técnico do acervo, exposições temporárias e eventos culturais, além de ações educativas.

A proposta também prevê a contratação de consultoria especializada em museologia para a atualização do Plano Museológico, garantindo que todas as ações estejam alinhadas às normas técnicas e às melhores práticas da área.

Empresas tributadas no lucro real podem destinar até 4% do imposto de renda devido ao projeto, sem custos adicionais.

“O apoio das empresas é fundamental para que o museu avance em seu processo de modernização e ampliação do acesso ao acervo, além de estimular a valorização da história local entre moradores e visitantes”, destaca Marcus Schlösser.

Como investir

Empresas interessadas em apoiar o projeto podem entrar em contato com a equipe do Museu Casa de Brusque para receber orientações sobre o procedimento de destinação via renúncia fiscal, conforme os critérios da Receita Federal e da Lei de Incentivo à Cultura.

O contato para mais informações é pelo telefone (47) 3351-2132, WhatsApp: (47) 9 9108-3447, ou ainda pelo email museucasadebrusque@gmail.com, e site oficial www.casadebrusque.org.br

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

