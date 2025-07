Música, arte e gastronomia: sebo de Brusque promove evento gratuito neste sábado

Neste sábado, 19, acontecerá a sexta edição do Borogodó de Quintal, um evento que reúne música, arte, literatura, gastronomia e diversas atividades culturais. A programação acontece das 10h às 20h, no Sebo Só Acredito Lendo, localizado na rua Prefeito Rodolfo Gerlack, número 22, no bairro São Luiz, em Brusque, com entrada gratuita.

Entre as atrações confirmadas estão a discotecagem de Mari Florêncio, o show ao vivo do Quarteto Lunar e uma edição especial da Batalha da (R)existência, um encontro de MCs. O espaço contará ainda com karaokê, feira de livros, expositores de arte, espaço kids e opções variadas de comida.

