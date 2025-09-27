Neste sábado, 27, Brusque foi palco de uma experiência que transcendeu o cotidiano, transformando então o habitual em algo memorável.

A cidade, já acostumada com o vai e vem tranquilo de famílias e caminhantes ao longo do Passeio Beira-Rio, viu-se envolta por uma atmosfera singular, marcada por emoção e beleza.

A apresentação da Orquestra de Câmara e Escola de Música do Cescb, realizada na Avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, à margem esquerda, no acesso ao River Mall, converteu o espaço urbano em um cenário de pura emoção.

Nesse contexto, mesmo sob uma condição climática instável — marcada por variação de nuvens e garoa ocasional —, o público não se intimidou. Com efeito, o local registrou intensa movimentação.

Brusque movimentada

Famílias inteiras se reuniram, crianças correram entre os bancos, idosos se acomodaram com atenção e pessoas de todas as idades se deixaram envolver pela atmosfera que se formava.

A música, pois, conduzida com maestria pela orquestra, parecia costurar os sons da cidade com os sentimentos dos presentes.

Ademais, o evento, aberto ao público e iniciado pontualmente às 11h, teve seu ápice quando os primeiros acordes ecoaram.

A paisagem, marcada pela vegetação ribeirinha e pela arquitetura urbana que contorna o Passeio Beira-Rio, ofereceu um cenário singular para a apresentação.

Brusque entre sons

Dessa forma, a música reverberou pelo espaço com delicadeza e intensidade, capturando a atenção de quem passava e transformando o ambiente em um verdadeiro palco a céu aberto.

A harmonia entre natureza e cidade intensificou a experiência, tornando cada nota uma ponte entre o cotidiano e o extraordinário.

Os transeuntes habituais da Beira-Rio, acostumados ao silêncio contemplativo das manhãs de sábado, pararam.

Alguns se sentaram no chão, e muitos simplesmente fecharam os olhos, permitindo que a música os conduzisse por caminhos invisíveis.

As lindas fotos

Para aqueles que desejam reviver os momentos mais marcantes deste encontro inesquecível, está disponível uma galeria de fotos logo após os anúncios no fim da edição.

As imagens então capturam com clareza e sensibilidade os instantes de maior empolgação, os olhares emocionados e a beleza que tomou conta do Passeio Beira-Rio.

Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

