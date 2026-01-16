Orquestra apresenta Queen e Coldplay em melodias de música clássica, em Brusque; saiba quando e onde

Foto: Reprodução

No dia 19 de fevereiro, a orquestra Starlight Concert fará uma apresentação no auditório da paróquia São Luís Gonzaga, no Centro I, em Brusque. O evento contará com músicas das bandas de Queen e Coldplay transformadas em melodias de música clássica.

O espetáculo inicia a partir das 21h e os ingressos podem ser comprados através do site Ingresso Digital. Nesse mesmo site são explicados os valores, que variam entre três setores e vão de R$ 50 a R$ 140, incluindo promoções do próprio site e meias entradas.

A equipe é composta por um quarteto de músicos formados em orquestras do estado de São Paulo.

No ambiente serão utilizadas velas com o intuito de criar uma cena celestial, e o espectador, além de observador, é envolvido por uma série de interações que o transportam para o centro do evento.

O projeto propõe democratizar a música clássica, tornando-a acessível e atraente para uma audiência diversificada, e conta com um repertório que combina clássicos atemporais com arranjos inovadores.