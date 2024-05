Músicos irão doar cachê de show neste sábado em Brusque para atingidos no Rio Grande do Sul

Neste sábado, 18, os músicos Doutor Blues, Vick Fontana, Gustavo Santos, Ronaldo Porto Alegre, as duplas Thais Matz e Rafa Aquino, Vini e Nic, e Rock L’amour irão doar o cachê do show que farão no Container Garden, no São Pedro, para os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. O evento será às 16h.

Além dos shows, o evento contará com o tatuador Ike, que também apoia a causa e irá doar 50% do valor arrecadado.

O ingresso para participar do evento é R$ 5 e todo valor arrecadado será revertido para o estado gaúcho. O estabelecimento também aceita doações de roupas, produtos de higiene pessoal, rações para animais e fraldas.

