Mutirão de castração será realizado na FIP; saiba como participar
Para a castração, é necessária inscrição
Acontece no início do mês de dezembro um mutirão de castração a preço social nos intermédios da FIP, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. A ação ocorre nos dias 6 e 7 de dezembro e possui vagas ilimitadas.
O mutirão é organizado pelo Projeto Vidas Cruzadas, FIP – Feira da Moda e Guardiões Urbanos. Toda a castração será realizada dentro da unidade móvel dos Guardiões Urbanos. Gatos na parte da tarde e cachorros na parte da manhã.
Para a castração, será cobrado um valor social, que pode variar de acordo com o peso do animal. As inscrições devem ser feitas por meio do número (48) 9 9995-5924. Confira os valores abaixo:
Gatos
Macho: R$ 160
Fêmea: R$ 180
Cães
Até 10 kg SRD: R$ 190
De 10,1 kg a 20 kg SRD: R$ 220
De 20,1 kg a 30 kg SRD: R$ 270
De 30,1 kg a 40 kg SRD: R$ 340
Cães de raça de porte grande
Cães como Pit Bull, Pastor Alemão, Rottweiler, Labrador, Golden Retriever, Doberman, Boxer, etc: R$ 450.
De acordo com a organização, não será realizada castração em cães das raças buldogue, lulu da pomerânia e demais raças braquicefálicas.
O valor da tabela já inclui:
Acréscimos por anestesia especializada
