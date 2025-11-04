Mutirão de castração será realizado na FIP; saiba como participar

Acontece no início do mês de dezembro um mutirão de castração a preço social nos intermédios da FIP, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. A ação ocorre nos dias 6 e 7 de dezembro e possui vagas ilimitadas.

O mutirão é organizado pelo Projeto Vidas Cruzadas, FIP – Feira da Moda e Guardiões Urbanos. Toda a castração será realizada dentro da unidade móvel dos Guardiões Urbanos. Gatos na parte da tarde e cachorros na parte da manhã.

Para a castração, será cobrado um valor social, que pode variar de acordo com o peso do animal. As inscrições devem ser feitas por meio do número (48) 9 9995-5924. Confira os valores abaixo:

Gatos

Macho: R$ 160

Fêmea: R$ 180

Cães

Até 10 kg SRD: R$ 190

De 10,1 kg a 20 kg SRD: R$ 220

De 20,1 kg a 30 kg SRD: R$ 270

De 30,1 kg a 40 kg SRD: R$ 340

Cães de raça de porte grande

Cães como Pit Bull, Pastor Alemão, Rottweiler, Labrador, Golden Retriever, Doberman, Boxer, etc: R$ 450.

De acordo com a organização, não será realizada castração em cães das raças buldogue, lulu da pomerânia e demais raças braquicefálicas.

O valor da tabela já inclui:

Antibiótico e anti-inflamatório para o pós-operatório

Roupa cirúrgica para o conforto e proteção do seu pet

Retirada de hérnia umbilical: R$ 100.

Kit medicação (extra) em caso de piometra: R$ 20

Tudo para garantir a segurança, saúde e bem-estar do seu melhor amigo!

Acréscimos por anestesia especializada

Cães de raça com protocolos anestésicos especializados: R$ 120

Raças atendidas: Poodle, Yorkshire, Shih Tzu, Pinscher, outras raças de pequeno porte (exceto braquicefálicos).

