Na beira do Z4

O Brusque teve um empate modorrento contra o Operário e chegou aos quatro pontos na série B. O time só nao entrou na zona de rebaixamento porque o Goiás arrumou um empate no fim do jogo contra o Paysandu. A situação é crítica sim, mesmo com o campeonato no início. Afinal, o time venceu apenas um dos últimos nove jogos, e agora terá três partidas fora de casa pela frente.

Eu sinceramente não sei se o treinador Luizinho Lopes vai conseguir encontrar as soluções que levem o time de volta ao caminho das vitórias. Não me agrada o técnico falar em “resistir”, como foi na goleada para o Sport, ou comemorar o fato de não tomar gol, como foi contra o Operário. Uma derrota para o Santos, num jogo em que o time poderia estar em condição de não contar com o resultado na Vila, vai botar o time no Z4, tendo dois jogos em Goiânia na semana que vem.

A situação é muito delicada. O time não reage e cria muito pouco. Tempo para uma virada tem. Agora é ver se o time apresenta condições pra isso.

Outro Problema

Como diria o meu amigo Claudio Santos, “segue a saga” do Brusque para a liberação do Augusto Bauer. O clube está de posse de um documento do Carlos Renaux com todas as datas e prazos previstos para que o estádio esteja pronto. Só que apareceu mais um problema: segundo o presidente Danilo Rezini, será necessário fazer um grande investimento para melhorar mais a iluminação do campo. Mais um problema e mais dinheiro pra investir.

A estreia

O Carlos Renaux estreia semana que vem na Série B do Catarinense, contra o Atlético Catarinense, no estádio Mário Balsini, em Criciúma. O primeiro jogo como mandante, contra o Camboriú, poderá acontecer em Itajai. Há a previsão do jogo da quinta rodada, contra o Caravaggio, acontecer no Gigantinho. Até porque as exigências para um jogo de segunda divisão do estadual são bem menores.