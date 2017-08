Na companhia de uma jiboia, brusquense concorrerá ao título Miss Tattoo

Ao som da música Erva Venenosa, de Rita Lee, a brusquense Ana Cláudia Buss, 25 anos, subirá ao palco do 4ª Expo Tattoo Floripa para participar do concurso Miss Tattoo 2017. A competição ocorrerá no sábado, 19, às 17h, no CentroSul, em Florianópolis. Ao todo, 29 mulheres de várias cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, concorrerão ao título de miss e princesas da tatuagem.

Como diferencial para o desfile, Ana, única candidata de Brusque, terá a companhia de uma jiboia arco-íris na passarela. Apaixonada por serpentes, Ana conta que há quatro anos possui duas jiboias de estimação. Porém, para o concurso, utilizará o animal emprestado de um amigo, e para isso precisou retirar a Guia de Transporte Animal. “Minha roupa foi feita exclusivamente para o desfile, por uma estilista de Florianópolis, a Karina Rateke”, conta.

Há cinco anos, ela e o marido Ivo Miguel Buss, 28, possuem um estúdio de tatuagem e há quatro o casal participa de convenções. Como forma de divulgar mais o trabalho dos dois e também o projeto social que desenvolvem: “Menos cicatrizes e mais flores’, que tatua gratuitamente mulheres com câncer, foi que Ana decidiu se inscrever no concurso. “Gosto desse concurso pois não julga padrões de beleza, apenas o estilo e a atitude. Com isso, podem participar mulheres de todas as idades”, diz.

Pela página no Facebook do concurso, as candidatas selecionadas participaram de uma votação pública e Ana foi a mais votada, com mais de 3 mil curtidas. No desfile, cada candidata terá um minuto no palco com a música de sua escolha. Oito delas serão selecionadas e responderão algumas perguntas relacionadas ao mundo da tatuagem, para então, as três vencedoras serem escolhidas.

A candidata eleita Miss Tattoo ganhará um ensaio fotográfico, produtos de beleza, joias, roupas, uma tatuagem no valor de R$ 500, vaga como finalista no Miss Tattoo Week São Paulo 2018. Ainda, a eleita participará do calendário Miss Alternativa Cultura Rock Brasil 2018 e ganhará um contrato de agenciamento de modelo com Cultura Rock, na Colômbia.

“O título de Miss Tattoo significa muito para mim, porque sei que posso contribuir para acabar com o preconceito nesse meio. Nosso estúdio sempre faz tattoo solidária, temos o projeto também, com isso as pessoas que ainda têm preconceito já começam a ver a tattoo com outros olhos”, informa Ana, que possui mais de 30 tatuagens pelo corpo.