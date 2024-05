Na Fenajeep, governador Jorginho Mello anuncia aumento de velocidade em trecho da rodovia Antônio Heil

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, esteve presente na Fenajeep, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 29. Na ocasião, além de falar sobre as expectativas para o evento, ele anunciou que o limite de velocidade na rodovia Antônio Heil será aumentado para 100 km/h em um trecho que pode chegar a 14 quilômetros de extênsão.

Questionado sobre a mudança, Jorginho disse que os estudos para viabilizar essa alteração devem ser concluídos entre 30 e 40 dias e que podem incluir a construção de uma passarela.

“Não é aumentar em toda a extensão, mas sim em um trecho específico. Poderíamos liberar 5,5 km já, porém, queremos somar a esses 8 km que estamos estudando, resultando em quase 14 km”, comentou.

Sobre outras ações em Brusque e na região, o governador também falou sobre as recentes enchentes que atingiram a área. “Vou ajudar com recursos para a reconstrução do trecho da Beira Rio que desmoronou”, afirmou.

Ele acrescentou que em breve viajará a Brasília para discutir o assunto, destacando que a barragem de Botuverá é uma das prioridades de sua gestão. Por fim, mencionou a ação de dragagem do rio Itajaí-Mirim.

Retomada de obra

O governador Jorginho Mello assinou também o repasse dos recursos para retomada da obra de revitalização do trecho municipal da rodovia Antônio Heil. Tratam-se de R$ 3,5 milhões para a continuidade dos trabalhos. Os valores são referentes ao antigo Plano 1000.

Colaborou: Thiago Facchini

