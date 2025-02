Na hora errada: reparo no asfalto causa lentidão no Centro de Brusque nesta quarta-feira

Um reparo no asfalto na avenida Lauro Müller, no Centro de Brusque, na manhã desta quarta-feira, 5, chamou a atenção dos motoristas e causou mais lentidão do que o comum para o horário.



Perto das 9h, homens ainda trabalhavam no local, comprometendo a fluidez do tráfego, que já estava extremamente complicada.

Explicação

De acordo com o Samae, trata-se de serviço de uma empresa terceirizada, e a programação era para que os reparos iniciassem às 6h e encerrassem antes das 7h.

A autarquia e a prefeitura estão cientes do transtorno e o responsável foi advertido pessoalmente para que reprograme reparos para não gerar transtornos no trânsito.

