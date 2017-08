Na última rodada do turno no Brasileirão, Grêmio recebe o Atlético-MG

O Grêmio segue obcecado na luta pelo título do Brasileirão neste fim de turno e, embora o Corinthians tenha acumulado muitos pontos nas últimas rodadas e siga isolado na ponta, o tricolor sonha com um vacilo do líder para chegar cada vez mais próximo.

Para isso, contudo, precisa passar pelo Atlético-MG, justamente o último time enfrentado – e vencido – pelo Timão. A partida será na Arena do Grêmio, a partir das 16h de domingo.

Não foi com muita facilidade que o tricolor venceu o lanterna da competição, no meio da semana. Mesmo assim, o elenco teve paciência para chegar ao gol da vitória. Dessa vez jogando em casa, o time deve mudar de postura e sufocar o Galo, que vem se mostrando um frágil adversário na competição nacional.

Enquanto isso, o técnico Rogério Micale estuda poupar atletas alvinegros para o jogo, já que prepara o time para a Copa Libertadores no meio da próxima semana.

Flamengo x Vitória

No duelo de rubro-negros, momentos distintos. Enquanto o Flamengo tenta se recuperar dos recentes tropeços contra o vice-lanterna da competição, o Vitória tenta emplacar a segunda vitória consecutiva que pode simbolizar uma reação. Mesmo se vencer, o time da Gávea não alcançará o G-4, mas pode encostar em pontos com a turma de cima. A partida será às 11h, no domingo.

Corinthians x Sport

Mesmo depois de vencer fora de casa, o Timão não terá missão fácil na rodada do Brasileirão. O alvinegro enfrenta o Sport de Luxemburgo, que vem se provando um adversário casca grossa. Caso vença, o Corinthians termina o primeiro turno líder com, no mínimo, oito pontos de distância do vice-líder Grêmio. As duas equipes se enfrentam a partir das 19h de sábado.

Palmeiras x Atlético-PR

Quarto colocado e interessado em subir ainda mais posições, o Palmeiras, que conquistou importante resultado contra o Botafogo no Rio de Janeiro, recebe o Atlético-PR no domingo, a partir das 16h. O Furacão ainda segue na luta para escapar do rebaixamento e as duas equipes terão compromissos pela Copa Libertadores na próxima semana, o que pode trazer a campo equipes alternativas.

Série B

Inter visita Guarani em duelo direto do G-4

O Inter tem importante compromisso contra o Guarani amanhã, a partir das 16h30. A equipe joga no Brinco de Ouro, em São Paulo, pela sua manutenção no G-4 da Série B. Caso perca, pode inclusive perder a vaga entre os quatro primeiros. Hoje, a partir das 19h15, o Criciúma enfrenta em casa o Brasil de Pelotas podendo, inclusive, subir cinco posições em caso de vitória, ficando no quinto lugar. O Figueirense visita o Paysandu no Pará, podendo subir uma posição em caso de vitória, mas ainda seguiria na zona de rebaixamento.