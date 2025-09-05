Desde que foi rebaixado no Campeonato Catarinense, em 2024, o Nação Araquari não tem obtido grandes resultados. Na Copa SC do ano passado, foi o lanterna; na Série B estadual, caiu na primeira fase, eliminado na última rodada com derrota para o Tubarão na Arena Joinville.
Agora é a chance de buscar calendário nacional por meio da Copa SC, uma competição na qual o Leão do Norte tem más campanhas: foi lanterna em 2022 e 2024, e vice-lanterna em 2023. O técnico Juninho Cearense segue no comando da equipe, que liberou oito jogadores após a Série B do Catarinense.
Até o fechamento desta matéria, foram anunciados o lateral-esquerdo Victor Woellner (ex-Fluminense-SC), o zagueiro Hebert (ex-Ypiranga-BA) e o atacante Kaio Carminati, que passou pelas categorias de base do Palmeiras e do Pafos, do Chipre.
Em preparação para a Copa SC, o Nação fez jogos-treinos contra Barra, Figueirense e Santa Catarina.
Nação Esportes Futebol Clube
Araquari
Fundação: 1º de setembro de 2018
Estádio: Arena Joinville (municipal)
Presidente: Irineu Machado
Técnico: Juninho Cearense
Principais títulos: 1 Catarinense Série B (2023)
Material esportivo: Maiton Sports
Catarinense Série B 2025: 7º
Copa SC 2024: 8º
Foto: Nação tenta recuperação após eliminação precoce na Série B estadual | NR Media Esportiva
