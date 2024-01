Nação x Brusque: onde assistir ao vivo, data e horário | Catarinense 2024

O confronto Nação x Brusque será disputado às 20h30 desta quarta-feira, 31, na Arena Joinville, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo com imagens pela MBTV no YouTube. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

Na terceira rodada, o Brusque empatou sem gols com o Figueirense no Estádio das Nações. O Nação perdeu para o Concórdia por 3 a 2 no estádio Domingos Machado de Lima.

Nação x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 20h.

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: