Namorado de adolescente encontrada morta em Navegantes nega envolvimento no crime, diz advogado

Wendel Laurentino, advogado de Anderson Burigo, namorado e principal suspeito no homicídio de Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, afirmou ao jornal O Município que seu cliente nega qualquer envolvimento no assassinato da adolescente. Ele prestou depoimento no sábado, 15, e está preso no presídio regional de Itajaí.

O advogado conta que os pais de Anderson entraram em contato com ele na tarde da sexta-feira, 14. Ele foi até a residência e soube das acusações que havia contra o jovem, de 22 anos.

Além disso, ainda na manhã de sexta, policiais foram até a casa em busca de Anderson. Wendel relata que alguns moradores tiveram que ser contidos após causarem transtorno do lado de fora da residência. Anderson estava em outro local e conversou com Wendel por telefone pela tarde.

No fim da tarde, Wendel entrou em contato com a Polícia Civil para que Anderson prestasse depoimento, pois, até o momento, não havia nenhuma intimação. O advogado sugeriu ir com o jovem até a delegacia no sábado.

Wendel só conversou pessoalmente com Anderson na manhã do sábado, quando foi novamente até a casa dos pais dele. Nessa altura, o suspeito já estava com um mandado de prisão.

O depoimento

O advogado afirma que Anderson nega qualquer envolvimento no homicídio da adolescente. De acordo com ele, Anderson teria deixado a menina próxima da residência dela por volta das 21h30.

“O carro dele tinha um barulho alto e por ter um bebê dentro da casa da menina, ele a deixou um pouco afastada da residência. Depois ele voltou para casa, por volta das 22h15, e pela meia-noite, a mãe de Maria ligou para ela”.

Anderson ainda teria mandado uma mensagem para a namorada quando chegou em casa, que, segundo Wendel, não foi recebida. Ele está preso temporariamente por 30 dias, podendo ter prisão prorrogada por mais 30 dias. O advogado afirma que a prisão pode ser convertida para preventiva até o julgamento acontecer.

O caso

Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, estava desaparecida desde a noite desta quarta-feira, 12. Ela foi vista pela última vez no bairro Brilhante, na região da rodovia Antônio Heil, em Itajaí.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela família, Maria Gabriella saiu de casa por volta das 19h para se encontrar com o namorado. No entanto, ela não retornou para casa. Preocupada, a mãe Debora Alexandre ligou para a filha, que não atendeu.

Sem resposta de Maria Gabriella, ela então ligou para o namorado, que atendeu ao telefone e disse que deixou a adolescente em casa por volta das 21h30. Porém, ela não apareceu até a tarde da quinta-feira, 13. A família reside em Itajaí.

Na manhã da sexta-feira, 14, ela foi encontrada morta boiando no rio Itajaí-Açu, em Navegantes. Maria apresentava marcas de agressão e diversas perfurações no corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após moradores encontrarem uma menina com os traços de Maria. O resgate aconteceu por volta das 7h30.

De acordo com a Polícia Militar, as perfurações foram feitas por uma faca. A Polícia Científica também foi acionada e prestou apoio à ocorrência. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte. Na tarde do sábado, 15, Anderson foi preso.

