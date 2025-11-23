Nanpe é tricampeão municipal de futsal de Brusque

O Campeonato Municipal de Futsal de Brusque foi concluído neste sábado, 22. O Nanpe conquistou o título e se tornou tricampeão. A equipe venceu o Tropa do F8 por 3 a 2.

A partida começou equilibrada, com as duas equipes apostando em marcação forte e transições rápidas, sempre barradas pelas defesas bem postadas.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Nanpe passou a controlar as ações ofensivas e criou diversas oportunidades claras, mas parou nas defesas de Diego Caruzzo, destaque do Tropa F8.

A insistência, porém, foi recompensada aos 19 minutos, quando Cristiano Gomes abriu o placar.

Na volta para o segundo tempo, o Nanpe manteve o ritmo intenso e ampliou rapidamente. Primeiro, Thiago converteu cobrança de pênalti e, logo na sequência, Silas Murilo aproveitou o contra-ataque para fazer 3 a 0.

Com boa vantagem, o time diminuiu o ritmo e viu o Tropa do F8 reagir com dois gols relâmpagos de Cleiton Bahia, ambos em menos de um minuto, sendo o segundo em cobrança de falta, recolocando emoção na decisão.

Apesar da pressão final, o Nanpe soube administrar a vantagem e confirmou a vitória por 3 a 2, garantindo mais um título municipal.

Autor do terceiro gol, o ala Silas Murilo destacou a dificuldade do confronto ao comemorar o tricampeonato. Ele lembrou que o jogo foi duro, truncado e cheio de alternâncias, ressaltando que o futsal exige atenção durante os 40 minutos. Para ele, mesmo com a reação adversária, o Nanpe teve maturidade para controlar o momento decisivo.

“Graças a Deus, a gente conseguiu sair feliz desde jogo muito truncado, muito duro. A gente abriu o placar e no segundo tempo ampliamos para 3 a 0. E sabe como é que o futsal, a equipe do Tropa F8 em vários momentos esteve melhor na partida e durante o jogo conseguiu buscar para 3 a 2”, afirma.

Antes da decisão, o Atlético Carioca garantiu o terceiro lugar ao vencer o Barrinho FC por 5 a 3, em partida que teve como destaque o hat-trick de Victor Eduardo.

A noite também contou com a final da segunda divisão, onde o Máfia FC venceu o Beto Chaveiro/Camisa 10 por 8 a 3, garantindo o título e, junto ao adversário, o acesso à elite do futsal brusquense para 2026.

A competição ainda premiou seus destaques individuais. O atacante Hudson, do Nanpe, terminou como artilheiro do torneio com 14 gols marcados, enquanto o goleiro Diego Caruzzo, da Tropa F8, foi o menos vazado, sofrendo apenas seis gols durante toda a campanha.