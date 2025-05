A artista Nany People retornará a Brusque com seu show de comédia Como Salvar um Casamento, no dia 31 de maio. A apresentação acontecerá no teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb), às 20h.

O espetáculo aborda temas relacionados a relacionamentos, misturados com humor. Para comprar ingressos, basta acessar o site Sympla. A meia-entrada custa R$ 60, e a inteira, R$ 120.

