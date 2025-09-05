Vamos começar o Papo de Bar de hoje abrindo aqui um parêntese importantíssimo:

“eu gosto muito de animais, bem ao contrário dos imbecis que maltrataram cavalos em carroças em plena Cavalgada de Santa Paulina e dos donos (me recuso a falar tutores!) daqueles pitbulls que estão tocando o terror no bairro Águas Claras”. Lembrando que a culpa nesses casos é sempre do homem, nunca do animal, como no caso dos pitbulls! Mas está mais do que na hora de alguém dar um basta nessas barbaridades que não combinam mais com os tempos em que vivemos atualmente!

Tom & Jerry

Bom, dito isto, vamos lá… como disse ali acima gosto muito de animais, mas nunca gostei de gatos. Sempre tive um pé atrás com os bichanos, influência talvez dos desenhos do Tom & Jerry, Frajola, Turma do Manda Chuva, etc., em que os felinos eram sempre uns baitas de uns fdp! Mas eis que, uns dois meses atrás, apareceu perto da minha meia água um “míssi” desses abandonado, um gato siamês filhotinho. A família na hora já adotou o bicho, já botou nome, já deu leite, começaram a falar com ele como se fala com bebês recém-nascidos (gútxi-gútxizinho, ai que tilidinho), enfim, socaram-me o gato goela abaixo. Detalhe: no dia “acharam” que era fêmea e já tinham até botado o nome de Zara (outra coisa que só dá despesa! se é que vocês me entendem!).

Nhoque

Dias depois, como já tinha visto que o novo habitante do nosso lar já tinha passado no teste geral familiar, pedi que pelo menos levassem ao veterinário. Levaram ele no meu amigo Zeca Clínica Veterinária e lá descobriram que o gato era macho. E o nome então mudou para Nhoque. Resumo da primeira parte da história: o gato se deu bem com todo mundo, inclusive comigo (para meu espanto e espanto geral da nação!) e com a cachorrinha que temos, brincavam o dia todo.

Primeira saída noturnica

O gato ficava sempre solto pela minha meia água, mas nunca saía do terreno, era muito filhote ainda. Até que um dia cheguei em casa do trabalho final da tarde e ele estava no portão, já querendo sair, mas entrei e ele foi pra dentro de casa. Logo depois minha mulher chegou e o gato estava de novo no portão. Mas também não saiu quando ela entrou. Passou um tempinho e nada do gato rodeando pela casa. Chama daqui, chama de lá e nada. Deu uns minutos e recebi uma mensagem de whatsapp da minha vizinha…”ô Lauritx, tua esposa tinha um gato assim assim assim?”…quando eu li o “tinha” já pensei comigo “foi pro vinagre!”. E não deu outra, na primeira saída de casa que ele deu, foi atropelado… ainda bem que o meu vizinho, pessoa mais do que gente boa, já enterrou o tadinho na hora, para que ninguém visse. Que tristeza, Amarildo! Isso que não ficou nem dois meses conosco. Mas enfim, bola pra frente!

Força de estragar coisa

Passada a tristeza, não deu nem a missa de sétimo dia do bichano e não sei se tem a ver, mas do nada começaram a acontecer eventos aqui na minha meia água. Primeiro a máquina de lavar roupas foi pro pau! Depois o aquecedor do gás também deu pane. Mandei arrumar. Arrumaram. Estragou de novo! Arrumaram. Estragou mais uma vez, já ia pedir música no Fantástico! Dias depois três controles do portão eletrônico pararam de funcionar do nada. Essa semana a impressora do meu escritório queimou também e estou com um vazamento de água no meu banheiro. Não sei se falhamos em alguma coisa com o gato, não sei se ele está lá de cima querendo se vingar da gente, só sei que está tudo muito estranho!

Lasanha

Para amenizar a confusão e tentarmos nos redimir (não sei do que também!?), adotamos um outro gato essa semana, que parece o Garfield, tanto que o nome dele ficou esse mesmo. O problema é que eu estou suspeitando que o falecido Nhoque incorporou nesse gato aí que adotamos e ele está querendo vingança da nossa família, igual aquele Alexandre da novela A Viagem, não tem?! O bicho tem um olhar meio de doidão, não sei não, acho que está possuído! Confesso que estou com medo dele! Aguardem as cenas dos próximos capítulos…

Verissimo

Morreu Luis Fernando Verissimo, do qual sempre fui grande admirador e leitor assíduo, pelo texto inteligente, sempre atual e fácil de ler, repleto de coisas, pessoas e assuntos do nosso cotidiano. Vai fazer falta!

Meu nome não é Paulo

Essa semana apareceu pra mim que aquela famosa lá, tal de Mariana Rios, vai ter um bebê com um cola cheia daqueles grandão lá de São Paulo, da família Diniz, daqueles que quando nasceu já sabia que nem ele e nem ninguém depois dele iriam precisar trabalhar. Sabe como é? Eu não! Pois é! Perguntada em uma entrevista sobre como seria o nome do menino, ela respondeu: “O nome dele vai ser Palo”. Na hora já perguntaram “Paulo?”. E ela: “Não, Palo, mesmo!”. Todo mundo que estava ao redor quis rir, mas não deu. Olha, num mundo onde estão batizando as crianças de Zuri, Samba, Gaia, e sei lá mais o que, não é de se duvidar de mais nada. A moça ainda explicou que o nome Palo é sinônimo de força e resistência, mas na verdade na tradução literal do espanhol “Palo” quer dizer sabe o que? Pau! Isso mesmo, tanto que o Pica-Pau quando passava lá na Espanha era Pica-Palo, a música do Pau no Gato lá era “atirei o Palo no gato tô tô” e o bordão do Super-Homem lá era “Palo Alto e Avante”. O coitado do guri vai passar a vida inteira dizendo “Não! Não é Paulo! É Palo! Sem o U!”. Será que eu palo pra ela, tu palas pra ela, ele pala pra ela, nós palamos pra ela, vós palais pra ela ou eles palam pra ela? Sinceramente, não sei o que essa gente tem na cabeça! Ainda bem que vai nascer em São Palo… é cada coisa!

Sabedoria Butecular

“O complicado do coach é que ele te ensina a ficar rico e vai embora de Kwid.”

George Soros do Cedro Alto