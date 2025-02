“Não deixaremos nenhum cliente na mão”: empresa de depilação a laser em Brusque se pronuncia após denúncias

A franquia da Laser Fast, em Brusque, empresa de depilação a laser, se manifestou na tarde deste sábado, 1º, sobre as denúncias feitas por clientes, com serviços agendados, que alegam falta de atendimento da empresa. A manifestação foi feita em nome da gerente da regional sul, Thais Ferreira.

A unidade de Brusque entrou em contato com o jornal O Município informando que a clínica está fechada desde o dia 6 de janeiro por conta da falta de funcionários. “Conseguimos contratar novos e estão em treinamento, eles darão início agora na próxima quarta-feira”.

A empresa ressaltou que apesar de ter enfrentado dificuldades, não encerrará os atendimentos. “Não vamos fechar a unidade de Brusque mesmo tendo passado por algumas dificuldades, porém já estamos ‘arrumando a casa’ e não deixaremos nenhum cliente na mão”, disse.

E finalizou a manifestação da seguinte forma: “mudamos para o endereço da rua Pedro Werner, 142, ainda sem comunicação visual, por isso alguns clientes estão com dificuldade de achar o local novo. O WhatsApp [da clínica] ficou sem resposta, pois os funcionários estão sem acesso a ele, voltando tudo ao normal na próxima semana”.

Reclamações e contato com Procon

Nesta sexta-feira, 31, o jornal O Município divulgou a matéria que denuncia a indignação de clientes com a clínica. No Instagram da empresa, há uma série de reclamações de clientes insatisfeitos com a falta de resposta. Muitos relatam que não conseguiram contato por WhatsApp ou e-mail e acreditam ter caído em um golpe.

A reportagem do jornal O Município ouviu duas consumidoras que denunciaram o caso. Uma delas, inclusive, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. “Eu já tinha um contrato com a empresa fazia mais de dois anos. Fiz um teste, gostei bastante do serviço e fechei um pacote para a axila. Depois, fui fechando outras áreas do corpo e sempre fui muito bem atendida pela Laser Fast”, conta ela ao O Município.

No boletim de ocorrência, a cliente relata que, em novembro de 2024, após agendar uma sessão pelo aplicativo da empresa, o sistema saiu do ar, impedindo-a de realizar o procedimento. Em dezembro, tentou reagendar e, após várias tentativas, conseguiu marcar para janeiro de 2025. No entanto, ao comparecer à unidade, encontrou-a fechada.

Segundo ela, o Procon informou que não conseguiu tomar medidas porque a empresa não possui mais um endereço físico na cidade. “O Procon disse que já recebeu mais de oito reclamações formais e várias pessoas foram lá pessoalmente. Mas, sem um endereço da empresa, eles não podem fazer nada”, continua.

O jornal O Município confirmou as informações com Raquel Schöning, diretora do Procon de Brusque. “A empresa fechou e entrou com pedido de recuperação judicial. O consumidor deve procurar o Judiciário. O Procon é um órgão administrativo e não tem legitimidade para interferir em procedimentos judiciais”, afirma.

Agora, a cliente busca contato com a Defensoria Pública. “Parece que eles não têm mais funcionários. Na hora de vender o pacote, foi tudo maravilhoso, o atendimento era impecável. Mas agora, quando precisamos, ninguém nos dá satisfação. Se ao menos tivessem avisado sobre o que estava acontecendo e suspendido as cobranças, seria diferente. Mas simplesmente ignoraram os clientes”, completa.

