“Não deu tempo de salvar”: morador perde carro após estacionamento inundar por rompimento de tubulação no Centro de Brusque

O morador do prédio afetado pelo rompimento de tubulação na rua Eduardo Von Buettner, José Erimar Silva de Oliveira, de 45 anos, perdeu o carro após o estacionamento subterrâneo inundar na manhã desta quarta-feira, 27. Ele relatou a situação à reportagem do jornal O Município.

Ele conta que chegou em casa do trabalho por volta das 4h. Normalmente, deixa o carro, um Golf, estacionado na rua, mas, desta vez, optou pelo estacionamento. José soube do problema por volta das 6h, quando o síndico ligou pedindo para que retirasse o veículo do local. Ao chegar, o espaço já estava tomado pela água.

“A água entrou muito rápido, não tinha como tirar o carro. Na verdade, começou a entrar às 5h, então não deu tempo de salvar o carro. Eu perdi tudo que tinha dentro: material eletrônico e o som. Quando o Samae chegou, um pouco antes das 8h, eles fecharam os canos, mas não demora pra parar de sair”.

José conta que não tem seguro do carro, mas já conversou com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). A autarquia deve entrar em acordo com a administradora do prédio para ressarcir o morador.

Ruas afetadas pelo rompimento

O rompimento ocorreu em uma tubulação de 300 mm. A rede recebe alta pressão por estar próxima à Estação de Tratamento de Água (ETA) Central e abastece diversas ruas da região.

De acordo com o Samae, equipes atuam desde as primeiras horas da manhã no conserto, o que exigiu a interrupção temporária da distribuição de água. A Guarda de Trânsito está no local para auxiliar na organização do tráfego. A rua Humberto Mattiolli ficará interditada até o fim dos serviços.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda durante a manhã, com a normalização do abastecimento em seguida. Algumas ruas podem sofrer desabastecimento: Daniel Inhof e suas transversais; João Caetano e suas transversais; Pastor Sandreski; Humberto Matiolli; Carlos Appel; Melchior Heil; Sebastião Belli; Vereador; Guilherme Niebhur; Martin Luther; e avenida das Comunidades.

Leia também:

1. Jovem morre em acidente dias após comemorar aniversário em Joinville

2. Chuva e frio marcam parte da semana em Brusque: saiba até quando

3. Motorista fica ferido após bater carro em poste no Dom Joaquim, em Brusque

4. Público lota Feijoada Bergamasca em Brusque e vibra com show histórico de Gusttavo Lima

5. Evento Cultural Polonês movimenta fim de semana em Brusque com muita dança, música e gastronomia



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

