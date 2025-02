“Não me quebra, Lauro”: show do Indavírus acontecerá em Botuverá, em março

A dupla de personagens indaialenses Gustavo Pórco e Lauro Antigo, que apresentam o jornal Indavírus, fará um show gourmet em Botuverá no dia 1º de março.

O evento “Não me quebra, Lauro” acontecerá no salão da Igreja Matriz, na rua Padre Carlos Enderlin, às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Nacional a partir de R$ 40.

Indavírus

O jornal Indavírus conta histórias locais da região do Vale do Itajaí. Em 2022, ele foi o canal de humor catarinense mais assistido no YouTube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SD FESTAS E EVENTOS (@sdfestaseeventos)

Leia também:

1. Prefeitos e vereadores de Brusque, Guabiruba e Botuverá se reúnem no 1º Café com os Eleitos

2. Havan alerta sobre golpe que utiliza inteligência artificial para clonar as vozes de Luciano Hang e de colaboradores da empresa

3. Com Traia Veia e Clayton e Romário como atrações principais, Festival da Barbieri em Brusque será realizado em março

4. Tragédia familiar: homem morto a facadas e companheira são identificados em Presidente Getúlio

5. Brusque contará com duas novas equipes de saúde e PA Santa Terezinha receberá novo aparelho de Raio-X

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: