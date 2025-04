“Não podemos aceitar o descaso que os pacientes enfrentam”, diz vereador sobre superlotação no Hospital Imigrantes

A superlotação no Hospital Imigrantes, registrada na semana passada, foi assunto na Câmara de Brusque na sessão desta terça-feira, 8. O vereador Rick Zanata (Novo) abordou o tema e fez críticas ao atendimento prestado no hospital.

Uma imagem mostra grande fila na entrada do hospital. O Imigrantes justificou que se tratou de um movimento concentrado durante a manhã, por questões logísticas. Superlotações eventuais vêm sendo registradas no hospital desde o ano passado. O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) instaurou um inquérito civil para apurar os casos.

“Não podemos aceitar o descaso que os pacientes enfrentam, mesmo aqueles que não são de Brusque. São catarinenses e merecem um atendimento humano. Temos presenciado filas excessivas, superlotações”, afirma Rick.

O parlamentar reconhece que muitos pacientes saem do hospital com exames e cirurgias marcadas. No entanto, para ele, isso não justifica falta de estrutura adequada para receber as pessoas.

“Por ano, são aportados quase R$ 90 milhões no Hospital Imigrantes, pagos pelo governo do estado, fora as emendas parlamentares. É fundamental que nossos deputados desempenhem um papel de fiscalização. Onde eles estão nesse momento?”.

Rick questiona o que os pacientes que vêm de outras cidades para atendimento em Brusque dizem quando retornam aos municípios de origem. O Hospital Imigrantes é administrado pelo Instituto Maria Schmitt (Imas).

“O Imas é um grupo importante, mas temos que ficar de olho. É inadmissível as pessoas esperarem por horas e horas nessas condições”, complementa, que reforça as cobranças para que deputados monitorem a situação.

Convite ao Imas

A Câmara aprovou um requerimento do vereador Felipe Hort (Novo) e da Mesa Diretora que convida Robson Schmitt Machado, responsável pela implantação e regulação do Imas, para comparecer em sessão da Câmara.

“Há uma certa necessidade de sabermos o que está acontecendo por lá e de ouvir os responsáveis pelo hospital para que tragam explicações e soluções aos pacientes”, defende Felipe.

O presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), lamenta os casos de superlotação. Ele afirma que, muitas vezes, os pacientes estão sujeitos a esperar por longo período em filas para conseguir a cirurgia tão aguardada.

“Essa situação (superlotação) já foi trazida pela imprensa. Está na frente dos nossos olhos. Passamos ali [na frente do hospital] a todo momento”, diz.

Enquanto discursava na tribuna, Rick Zanata mostrou imagens da área externa e interna do hospital, com grande volume de pessoas circulando. Ele também relata suposta falta de limpeza no local.

O líder do governo, Paulinho Sestrem (PL), diz que a Diretoria de Vigilância Sanitária já elaborou um relatório sobre a situação. “A preocupação do vereador [Rick] é nobre. É importante ficarmos de olho”, comenta.

Outros destaques

Entre outros destaques da sessão, a Câmara de Brusque aprovou o reajuste salarial de 5% para servidores públicos municipais, após período de negociação entre prefeitura e sindicato. Além disso, o Legislativo aprovou o projeto de lei que regulamenta a circulação de ciclomotores na cidade.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: