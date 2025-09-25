“Não tem perigo nenhum e é tudo bobagem quem pensa isso”, diz governador sobre barragem de Botuverá

O governador Jorginho Mello (PL) garantiu que a futura barragem de Botuverá será uma estrutura segura. Em entrevista coletiva durante visita a Brusque nesta quarta-feira, 24, ele disse que é “bobagem” ter receio com supostos perigos relacionados à barragem.

Jorginho participou da inauguração da unidade da Lightwall Brasil, empresa do ramo da construção civil, na cidade. Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr, e o empresário Luciano Hang também participaram da inauguração.

Moradores do bairro Barra da Areia temem por uma suposta falta de segurança a partir da construção da barragem. O posicionamento crítico dos moradores é apoiado pelo prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), que chegou a sugerir que a comunidade entre na Justiça contra a barragem.

“Vamos construir a barragem. É para a segurança das pessoas. Isso está comprovado tecnicamente. Não tem perigo nenhum e é tudo bobagem quem pensa isso. Queremos garantir a segurança das pessoas. Estamos fazendo tudo dentro da técnica e da legalidade, daquilo que a engenharia e os estudos nos recomendam”, disse Jorginho.

O governador estava acompanhado pelo secretário de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt. Jorginho até brincou com o nome da pasta, e disse que os esforços estão mais concentrados em “proteger” do que em “defender”.

Ao falar em proteger, o governador se refere à prevenção aos desastres naturais. Ele citou que o governo de SC investe na reforma da barragem de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, e busca compensações para resolver o impasse com a comunidade indígena da região da barragem de José Boiteux, também no Alto Vale.

Além de Jorginho e Mário, o prefeito de Botuverá crítico à barragem, Victor Wietcowsky, participou da inauguração da unidade da Lightwall Brasil em Brusque nesta quarta.

O edital de licitação para reformulação dos projetos e execução da obra foi publicado recentemente. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil espera que a obra inicie no primeiro semestre de 2026. A barragem será de contenção de cheias do rio Itajaí-Mirim e promete mitigar os efeitos da força da água sobre a área urbana de Botuverá, Brusque e Itajaí.

