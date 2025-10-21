“Não vai adiantar asfalto novo se não controlar o peso dos caminhões”, diz vereador de Brusque

A má qualidade das ruas e avenidas de Brusque foi um dos assuntos da sessão da Câmara nesta terça-feira, 21. Os vereadores falaram sobre o financiamento de R$ 100 milhões para recapeamento das principais vias da cidade. Defenderam, ainda, o controle de peso de veículos e elogiaram a atuação da Secretaria de Obras.

O assunto foi trazido pelo vereador Joubert Lungen (Podemos). O parlamentar disse que a secretaria atendeu a uma demanda dos moradores da rua David Hort, que registrava danos no asfalto. Ele elogiou o serviço, sob justificativa de que o remendo foi feito com mais qualidade que o simples “tapa-buraco”.

“A população acha que não estamos fazendo nada, mas nós estamos cobrando. Nós também caímos nos buracos”, disse o vereador. Além disso, ele defendeu o controle de peso de veículos. “Há muito excesso de peso em nossa cidade. Será fundamental a aquisição de uma balança”.

O presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), também cobrou a fiscalização sobre o peso de carretas e caminhões. Segundo ele, não adiantará revitalizar as principais vias do município se veículos com sobrepeso seguirem transitando.

“Nós também caímos em buracos e xingamos. A população anseia por asfalto novo. A balança é necessária, que seja móvel. Caminhões passam com 80 toneladas, prejudicando o asfalto. Não vai adiantar asfalto novo se não controlar o peso dos caminhões”.

Os discursos dos parlamentares que discutiram o tema foram marcados por elogios ao secretário de Obras, Ivan Bruns Filho. O entendimento dos vereadores é que o chefe da pasta atua da forma que consegue para resolver o problema do asfalto antigo e desgastado.

“Quando solicitamos e a comunidade é atendida, é a maior felicidade que temos. A sensibilidade do Executivo e da secretaria nos ajuda a resolver. Não tenho dúvidas que a Câmara trabalha incansavelmente pela cidade. Agora, teremos R$ 100 milhões para recapeamento das vias”, disse o vereador Pedro Neto (PL).

Leonardo Schmitz (PL) diz que há muitas demandas destinadas à Secretaria de Obras. Ele também elogiou a atuação da pasta frente ao problema dos buracos. Além disso, atribuiu o desgaste do asfalto às chuvas e ao fluxo de veículos pesados.

“Sabemos que várias vias estão com problemas, devido ao longo período de chuvas e ao fluxo de veículos pesados, que detona a pavimentação antiga. Porém, observamos um trabalho muito bom que o secretário de Obras, o Ivan, vem executando”.

Sinalização da rodovia Antônio Heil

Ainda durante a sessão, o vereador Jean Pirola (PP) cobrou melhoria na sinalização da rodovia Antônio Heil. Após a revitalização da via, a sinalização não foi refeita até o momento, o que prejudica a visão dos motoristas durante a noite.

“A sinalização da rodovia Antônio Heil está uma vergonha. Recuperaram algumas partes da pista e não colocaram a sinalização. Quem vem de Itajaí para Brusque, pega boa parte da via às escuras”, protestou Pirola.

Reconhecimento a protetores de animais

A Câmara de Brusque aprovou um projeto de lei que cria o Dia Municipal do Protetor Animal e o Dia Municipal dos Animais de Rua. O autor do texto, vereador Cacá Tavares (Podemos), classificou a data como uma homenagem a quem se dedica à causa animal.

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

