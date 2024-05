Narrador esportivo Silvio Luiz morre aos 89 anos

O narrador Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira, 16, aos 89 anos. Ele estava intubado, em ventilação assistida e sob cuidados intensivos na UTI do Hospital Oswaldo Cruz, no Centro de São Paulo.

Segundo o portal G1, Silvio estava internado desde o dia 8 de maio. Porém, o narrador havia sido internado em um primeiro momento no dia 7 de abril, após passar mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos.

Silvio Luiz era bastante conhecido por seus bordões e sua narração descontraída. O narrador, inclusive, afirmou em entrevista ao Datena que nunca gritou “gol”.

Com narrações em Copas do Mundo no currículo, atualmente, Silvio narrava os jogos do Paulistão pelas plataformas digitais da TV Record ao lado dos humoristas Carioca e Bola. Por cinco anos, ele também foi a voz do jogo eletrônico de futebol Pro Evolution Soccer.

Pelo Instagram, Bola e Carioca, atuais companheiros de transmissão de Silvio Luiz, publicaram mensagens se despedindo do narrador.

Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carioca (@carioca)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOLA – Marcos Chiesa (@chiesamarcos)



